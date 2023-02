Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica en Ourense esclarecieron un incendio forestal registrado el pasado jueves, 16 de febrero, en el municipio ourensano de A Peroxa. El fuego se produjo en el lugar de Barra, de la parroquia de Graíces y afectó 0,47 hectáreas, de las que 0,32 hectáreas fueron de monte raso y las 0,15 restantes de superficie arbolada.

La investigación puso de manifiesto que se trató de un incendio provocado por un escape de una quema sin las debidas medidas de seguridad. Como resultado, se le tomó declaración a un varón de 70 años de edad como presunto autor del fuego.

Tras dar la señal de alarma, los servicios de emergencias que participaron fueron un agente, una brigada y una motobomba.

La Policía Autonómica remitió las diligencias por estos hechos al Juzgado de Instrucción, en funciones y de Guardia, número 1 de Ourense.

Se trata de la primera persona investigada por la Policía Autonómica en la actual campaña como presunta autora de incendios forestales.

Y puede no ser el único, ya que desde la unidad de incendios se están investigando las causas de otros incendios que se produjeron en la provincia. La Consellería de Medio Rural informó ayer del último que se produjo en Ourense, que afectó al Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés. Las llamas quedaron extinguidas a las 22.17 horas del lunes y se iniciaron en la parroquia de Requiás. En las labores de emergencias trabajaron un agente, una brigada y una motobomba, que nada pudieron hacer porque las llamas no calcinaran 0,03 hectáreas de monte.

Durante la última semana se produjeron más de una decena de incendios en la provincia que quemaron más de 100 hectáreas de monte en la geografía ourensana. Dos de ellos se produjeron en A Gudiña y otro en A Mezquita, quemando, 65, 25 y 10 hectáreas respectivamente.