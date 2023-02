Desde la Comunidad de Montes en Man Común de As Laceiras, en Carballeda de Avia, se quejan de que no se les atiende su petición de quemas controladas. Apuntan que desde 2017 no se llevaron a cabo en estos montes ni desbroces ni quemas, por lo que “estamos llenos de matorral y nuestras vacas solo comen hierba, no comen tojos”.

Ante esta situación y queriendo evitar los incendios forestales de verano, esta comunidad se puso en contacto con Medio Rural. Asimismo, la primera llamada al 085 fue el 2 de febrero y el técnico respondió a su petición con que “estamos en ello”, la segunda fue el día 7 y les atendió una técnica y “nos dijo que eso dependía de la Oficina de O Carballiño”, y la semana pasada realizaron la tercera llamada y les atendió el mismo técnico del primer día y “dijo que en O Carballiño no tienen medios”. Ello les sorprende ya que la semana pasada en los montes de Covelo, en Melón, “con menos pastoreo”, se hicieron quemas controladas con la presencia de 2 moto bombas, 3 guardias forestales y dos brigadas, “y para nosotros no hay medios cuando nosotros tenemos ganado”. Reclaman un trato igual para todos los ganaderos. Y es que en As Laceiras cuentan con más de 30 cabezas de ganado. En 2017 les ardió todo el monte, y de más de 200 hectáreas solo se salvaron 22 y “no tenemos ayudas de nadie. Nos ardió el alambrado, postes, y pedimos subvenciones y no nos la dieron”. Ahora solicitan desbroces y quemas controladas y “en Ourense siempre nos dicen que sí pero el problema es el Distrito forestal de O Carballiño”. Vía judicial Ante esta falta de acción, desde esta comunidad de montes piden a Medio Rural tomar medidas y “si no las tenemos antes de mayo nos obligarían a ir por la vía judicial y delante del juez nos dirán porqué no se hizo nada”. Apuntan que “no queremos incendios en verano”, como el último acontecido en 2017, “queremos quemas controladas; Alfonso Rueda y también el conselleiro dicen que está permitido hacerlas pero en el Distrito de O Carballiño no se quieren molestar”.