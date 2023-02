“Es cierto que, de momento, somos más hombres que mujeres a caballo. Pero si no fuera por ellas, la tradición no se mantendría tan bien. Son las que se encargan de que el traje se respete”, explicaba uno de los felos de Maside, poco antes de empezar su tradicional recorrido por las parroquias y aldeas. Para que no se pervierta la figura, se guían por imágenes antiguas en las que aparecen las vestimentas tal y como eran en su origen.

El atuendo al que se refieren incluye: unos calentadores de varios colores hechos a mano con pompones –calcetados, generalmente, por mujeres de la familia–, un pantalón negro con volantes a la altura de la rodilla y decoración bordada con cascabeles, una camisa con chaleco y corbata y dos pañoletas portuguesas –cada una de colores y estampados diferentes– en la parte superior del cuerpo. Coronando todo, un gorro confeccionado también a mano con plumas de pavo real, cristales –que servían en los días de sol para deslumbrar al contrario en la batalla, según cuentan los propios felos– e imágenes o postales al gusto de cada uno. “Hay quien opta por estampas de santos y quien prefiere el folclore”, puntualizaba otro compañero de tradición, Miguel Alonso, que lleva más de 20 años saliendo a anunciar el Entroido a caballo. Aparte de los espejos y las plumas en el sombrero, uno de los rasgos más distintivos de la vestimenta de este felo –procedente de la parroquia de Garabás– son las cintas de colores que llevan en la parte trasera y que suelen ir a juego con otras similares que se colocan a los animales. Esto hace que el Entroido de Maside entre por los sentidos con fuerza: el sonido de las herraduras contra el suelo, los cascabeles que acompañan el anuncio a viva voz de estos personajes históricos y el color al viento de las cintas que los perfila a lo lejos. Quique López es otro de los diez felos que ayer salieron a recorrer Maside. En su caso es ya el séptimo año reforzando la tradición. “La mayoría de los que participamos en esto no somos de aquí, pero nos gustan los caballos y es un día en el que nos reencontramos y comemos todos juntos”, confesaba. Según cuentan las personas más mayores de la comarca, los niños pequeños les tenían miedo a los felos porque gritaban para señalar su presencia y llevaban cadenas que arrastraban los animales para hacer más ruido. Sin embargo, Elisa Seijo rompe ese tópico –del mismo modo que hizo su madre antes–. Tiene solo 9 años y heredó la pasión por los caballos de sus padres y de su abuelo. “Empezó con 4 años y su prima, de 8, también viene mañana”, apuntaba su madre –otra felo que no se vistió para la ocasión porque tenía que trabajar–. Estuvieron presentes en el desfile de trajes tradicionales que se organizó en la capital el Viernes de Entroido. Hoy volverán a juntarse para participar en el de comparsas y disfraces que recorrerá las calles de Maside, a partir de las 17.00 horas.