A punto estuvo de perderse para siempre la figura de los galos de San Pedro da Mezquita (en A Merca), hasta que hace unos entroidos –aquí el tiempo se mide así– un joven comenzó de nuevo a ponerse la máscara y la vestimenta él solo. A base de insistir, consiguió que unas 25 personas acudan de manera regular a la celebración, cuyo día grande es el domingo.

“La tradición tiene su porqué. Cuando salía la gente de misa, los galos venían hasta aquí a sacar a la gente a bailar y vacilarla por aquello de que con las máscaras no se puede distinguir quién está debajo”, advertía Germán Borrajo, uno de los 25 que ayer se vistieron de gala para celebrar la tradición.

“En el año 1964 creo que dejó de hacerse, porque a mí me tocaba por primera vez en el 65 y no llegué a salir. Intentamos recuperarlo a principios de los años 90 pero no fuimos capaces de que cogiera fuerza y no funcionó. Y hace 17 años, gracias a la insistencia de este chaval y otra chica, revivió con más ímpetu”, explicaba frente a la iglesia parroquial ante la que se congregaron para danzar.

“Como ocurre con otras figuras del Entroido, antes solo se permitía a los hombres solteros ponerse el traje. Ahora cada vez vamos incorporando más mujeres”, presumía señalando a una que estaba embarazada. Y ella añadía con retranca: “Este año queremos doble ración de cocido, que la gallina está incubando un pollito”.

Unas botas de fuelle –de las que se usan para trabajar la tierra–, un calzón blanco y por encima –anudado en un lateral de la cadera– un mantón de manila conforman la parte de abajo del traje de los galos. Adornan la parte superior con seis pañoletas –dos de las cuales se atan a las muñecas, para que simulen el espolón de las aves–, varios collares –que antiguamente eran de oro– y en la mano una caxata –similar a un bastón– para espantar y golpear a los que intentaban montarlos.

“Por la mañana lo empleamos por si alguien se atreve a tocarnos, que no está permitido, y para pedir que nos den huevos y chorizo para comer en la fiesta de después y unas monedas, que nunca vienen mal. Pero por la tarde pegamos en serio cuando intentan montarnos”, bromeaba una sobre el utensilio con el que imponen respeto.

“La máscara es lo que más trabajo da. La hacemos nosotros a mano y por lo general hay que retocarla cada año. Sobre todo si llueve porque se estropea el papel. Aunque la estructura sí la reutilizamos”, señalaba mostrando las cintas de colores con las que se confeccionan.

Aparte de la careta de gallo, estas figuras tienen otro elemento que las distingue de la gran mayoría de las del Entroido ourensano: su propia banda sonora que les gustaría recuperar. Luis Seara –concejal de A Merca varias legislaturas– es uno de los galos. “Creo que en el Museo do Pobo Galego se guardan unas partituras con piezas musicales exclusivas que se tocaban y cantaban al terminar la misa. Y eso no lo he visto en otros personajes del Entroido tan tradicionales como este”, finalizaba.