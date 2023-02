30 años de labor altruista: la AECC cumple tres décadas en Ourense gracias a los voluntarios

En estos 30 años de andadura, cuatro han sido las personas que se han puesto al frente de la entidad para asumir el cargo de presidente: María Manuela Carrera lo hizo entre 1993 y 1997, María Araceli Álvarez la relevó entre 1997 y 2012, María Isidora Gómez se puso al frente entre 2012 y 2021 y desde hace dos años ocupa el puesto Germán Rodríguez-Saá.

“La primera vez que me lo propusieron dije que no rotundamente –reconoce el último elegido, consciente de que también a él le pudieron los cánones– porque soy una persona en activo, con una familia y un trabajo a los que quiero dar tiempo de calidad. Además pensaba que no tenía la capacidad para hacer frente a una responsabilidad de semejante envergadura. Pero la pandemia me hizo cambiar”.

Para su núcleo familiar fue un punto de inflexión que les abrió los ojos a otras realidades: nunca pensamos que vamos a tener cáncer. Pero puede pasarnos porque las cifras son reales: 1 de cada 2 hombres va a desarrollar alguno a lo largo de su vida y a 1 de cada 3 mujeres les ocurrirá lo mismo. “Cuando mi hija me dijo que si era necesario cedíamos tiempo privado familiar para implicarnos y ayudar a los demás, me rompió los esquemas y sentí que no tenía más opción”, recuerda el que es ya, con 45 años, el presidente provincial más joven de la AECC en toda España.

“Se cuida hasta el mínimo detalle. Una sobredimensión tan grande puede ser un arma de doble filo si algo sale mal. Por eso también estamos inmersos en un proceso de profesionalización de los perfiles de la junta provincial”, explica el actual presidente Rodríguez-Saá. Y añade un matiz importante: es fundamental que sean voluntarios para que no se pervierta el trabajo altruista, pero también que técnicamente puedan aportar soluciones y nuevas ideas.

“Quería estar acompañado por un tesorero que tenga conocimiento de economía, un secretario con amplio saber jurídico y un perfil técnico de oncólogo, por ejemplo. Así que me reuní con los colegios profesionales de cada sector y con el Sergas para poder investigar en Ourense”, argumenta sobre cómo formó el equipo.

Los frentes siguen siendo los mismos –o más– que hace años, pero buscan nuevas soluciones. Fue así como surgió un convenio de colaboración con las farmacias de las zonas menos pobladas diferente al que se firmaba en años anteriores: “Les propusimos que se hagan voluntarios y sirvan de nexo de unión entre pacientes y la asociación. Y eso nos aporta un técnico especialista próximo a las personas con cáncer de poblaciones atomizadas”, destaca. Y lo mismo plantearon al Grupo Cuevas –que aceptó sin dudarlo– para sus tiendas del rural.

“Ya fuimos ejemplo por varias iniciativas a nivel nacional, pero buscamos seguir siéndolo. Nuestra idea es realizar campañas de sensibilización entre la población más joven para mejorar hábitos y conductas pero también para que se animen a ser voluntarios”, afirma.

Tener cáncer con 25 años

Beatriz Anta descubrió con 25 años que padecía cáncer de mama tras resbalar y darse un golpe en el pecho mientras trabajaba. “Pensé que me dolía por el impacto, pero el médico de cabecera me derivó a cirugía y ahí ya descubrieron que necesitaba tratarlo. Si no fuera por eso no me habría enterado hasta más tarde porque no tenía un bulto ni síntomas”, cuenta sobre su diagnóstico.

Para ella la asociación fue un pilar fundamental en su proceso de recuperación: “Te explican cosas que no te cuentan los médicos. Humanizan más el proceso. Por ejemplo, a mí en Oncología no me contaron que cuando te dan la quimioterapia no solo se te cae el pelo, sino que también duele el cuero cabelludo. Y el préstamo de pelucas me parece importantísimo, porque son caras y yo no me sentía cómoda con pañuelos o gorros al principio”.

Considera, además, que a nivel emocional tener a otros pacientes y voluntarios para hablar con ellos es un apoyo importante. Son muchos los enfermos de cáncer que no se desahogan con sus familiares por no generarles más angustia de la que ya sienten. “A mí hacer el camino de Santiago y actividades como yoga o risoterapia con ellas me hizo desconectar y noté que comprendían por lo que yo estaba pasando”, afirma.

Aprender a escuchar

Lorena Carracedo se anotó como voluntaria en 2017 con la idea de colaborar en campañas de captación de fondos puntuales, pero cuando le ofrecieron la posibilidad de acompañar a enfermos en los hospitales lo aceptó. “Al principio me dio un poco de miedo por si no sabía cómo actuar o qué decirle a las personas que lo están pasando mal. A veces crees que solo puedes aportar conversaciones frívolas y en realidad de lo que se trata es de que se distraigan y se sientan acompañados”, expone esta joven voluntaria de O Bolo.

Confiesa que dar el paso le cambió la vida y que empezó a valorar situaciones y detalles del día a día en los que antes no se fijaba. “También aprendes a escuchar. Pero escuchar de verdad. No esperan respuestas ni soluciones mágicas de ti. Solo poder hablar”, resume la joven.

Actualmente, por temas de trabajo, no puede acompañar en hospitales, pero sigue participando en campañas puntuales. Todo el tiempo que se pueda regalar –aunque solo sea un par de horas al mes– vale oro. Y para los que aun dudan, Lorena tiene un argumento irrebatible: “Yo he ganado amigos y personas increíbles. E intento no irme a la cama enfadada con nadie o con preocupaciones. Se aprende mucho y empiezas a entender que la enfermedad es parte de la vida”.