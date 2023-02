Nerviosismo y mercadeo de falsos rumores en la elaboración de listas al Concello

La elaboración de listas electorales al Concello de Ourense para los próximos comicios municipales está generando los más insólitos y disparatados rumores, fruto no solo del nerviosismo por unos resultados que amenazan con no tener mayorías de gobierno para nadie, sino por el miedo a quedar fuera de las candidaturas.

A los rumores, muchos sin fundamento según los socialistas, como el pase de Telmo Ucha, el concejal de Democracia Ourensana, el partido del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, en las listas del PSOE, un absurdo que despejó la propia portavoz municipal del PSOE, Natalia González, se suman otros trasvases ya casi cerrados, como el regreso de Pepe Araújo, actual concejal de Ciudadanos en la ciudad, que tendría casi cerrado, su regreso a las listas del PP, ahora con Cabezas, el mismo partido y escaño que abandonó en 2015.

El edil no adscrito Laureano Bermejo (antes de C´s) desmiente que Jácome le ofreciera encabezar la lista de DO al Concello de Pereiro aunque, si eso ocurre "lo estudiaría"

Pepe Araújo asegura que “no hay nada decidido” , pero según fuentes del partido el proceso estaría casi cerrado, solo a esperas de que se cumplan al menos en parte las “altas expectativas” del candidato para regresar. Esto ha generado fricciones internas pues Araújo pide unos puestos de salida, que se disputan otras “familias” populares.

En el caso de Telmo Ucha, cuyas relaciones con el alcalde Gonzalo Pérez Jácome no están en el mejor momento. Sería un desencuentro más de los muchos que ha tenido el regidor con otras ediles y edilas de su grupo en este accidentado mandato. Pero Ucha asegura que “no se aún si voy a seguir o no; si lo haré aquí o en otro lado. No me urge tomar esa decisión”.

Se refiere el edil, y uno de los puntales del microgobierno de Jácome, con solo 4 miembros, uno de ellos Ucha, que llevó hasta 14 áreas, a otra posibilidad que se ha barajado y es que este concejal encabece la candidatura de Democracia Ourensana por Amoeiro.

Telmo Ucha guarda silencio, tampoco niega ni confirma el desencuentro, pero en la última comparecencia para anunciar el macro dispositivo de seguridad del Entroido 2023, no estaba el alcalde.

La duda, casi metódica durante este mandato, es qué va a ocurrir con Laureano Bermejo, quien tras romper con Ciudadanos y pasar al grupo de no adscritos, ha estado votando de forma casi sistemática en consonancia con los ediles de Democracia Ourensana.

En este caso se ha divulgado que va a encabezar la lista de DO al Concello Pereiro de Aguiar. Nuevamente Bermejo juega al despiste, como el resto: “DO no me lo ha prepuesto, pero si lo hiciera lo estudiaría. Estoy más próximo a ellos que al PP y además vivo en Pereiro” . ¿Se está ofreciendo ya?