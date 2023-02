Sobre una carretilla de carga, con chaleco de fuerza y un bozal. Así irrumpió Jácome en el escenario levantado en la Praza Maior, abarrotadísima, para dar el pistoletazo de salida al entroido ourensano.

El alcalde de la ciudad quiso abrir los festejos disfrazado de Hannibal Lecter, e interpretó el papel a rajatabla. Entró en escena custodiado por varios hombres vestidos de policías, que lo condujeron, completamente inmóvil, hasta el micrófono. Allí, ante una enfervorecida plaza que coreó su nombre, solo alcanzó a decir: "Nunca pensé verme en esta situación y, sin embargo, jamás perdí la esperanza. ¿Me he vuelto loco o este va a ser el mejor entroido de siempre?".

Su discurso fue de lo más breve: "Me gustaría decir muchas más cosas esta noche, pero me dicen que ya me tienen que llevar. Feliz entroido", concluyó. Y acto seguido, los mismos policías se lo llevaron del escenario.

El alcalde ha compartido el vídeo en sus perfiles en redes sociales, que titula "Jácome detenido. Comienza el espectacular entroido de Ourense".

Tras el pregón, la ciudad vivió con todo su esplendor la noche del Xoves de Comadres. Este 2023 las ourensanas optaron por reencarnarse en señoras y señores de aldea que echan la partida en la marquesina del autobús.