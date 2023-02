Casi medio siglo empuñando el bastón de mando en Beade y se resiste a abandonar. Senén Pousa, regidor del municipio más pequeño de la provincia de Ourense (372 habitantes) y el alcalde más veterano de Galicia, anunció hace semanas que, a sus 83 años, todavía tiene cuerda política y energía para la gestión municipal.

Afirmó, y lo mantiene, que se presentará a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Lo que está en el aire son las siglas que le acompañarán porque su partido, el PP, todavía no lo ha confirmado como candidato. No será esto impedimento para sus pretensiones, ya que, de no contar con el apoyo de los populares, amenaza con presentar una candidatura independiente.

El propio Senén Pousa, que ha estado al frente de este pequeño Concello desde 1974 y ha ido revalidando mayorías absolutas en cada convocatoria electoral, estalló este viernes cuando en el pleno municipal el grupo socialista le hizo saber que el PP (al parecer) no lo contemplaba como candidato.

"Manuel Baltar non ten vergonza"

Lo cierto es que el presidente provincial del partido, Manuel Baltar, ha iniciado una ronda de reuniones con los cabeza de lista de otros municipios, seguidas del anuncio de la candidatura, pero este viernes, fuentes de la organización mantenían que “el candidato de Beade no está confirmado por el PP de Ourense”, pese a que este ya anunció hace semanas su intención de presentarse de nuevo.

El propio Senén Pousa no ocultaba su indignación y, en conversación con FARO, arremetió contra el líder provincial, al que reprochó la total ausencia de comunicación y acusó de “no tener vergüenza”.

“Nin me comunicaron, nin atendo a nada. Chamei varias veces ao presidente do partido, e non se pon conmigo. Pero nós vamos rexistar o partido por Beade, e vamos arrasar, e quen vai perder é o PP”, afirmaba con total firmeza este viernes. Defiende su lealtad al partido y señala que “cando moitos non crían no partido, eu si, desde o principio”, reprocha.

Senén Pousa, que se mantiene en el cargo desde la dictadura de Franco ha estado acompañado siempre de la polémica. Famoso por celebrar misas por el caudillo cada 20 de noviembre pasó por Coalición Democrática y Centristas de Galicia antes de ingresar en el PP. La relación no siempre ha sido buena y las fricciones han ido en aumento.

Ha tenido guerra dentro y fuera del partido, e incluso Resistencia Galega puso una bomba en el consistorio. En los últimos años, la propia Diputación provincial, presidida por Manuel Baltar, emitía un informe firmado por el vicesecretario en el que constataba que el Concello de Beade incumplía la Ley de Memoria Histórica al tener desde hace décadas una calle llamada del Caudillo.