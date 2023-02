Entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre del año 2018 dos hombres –uno de nacionalidad dominicana, y sin residencia legal en España, y el otro en paradero desconocido– abordaron en una calle de la capital a un menor empleando expresiones intimidantes.

Según recoge el escrito de la acusación pública, le dijeron frases como: “Dile a tu madre que no vayáis a juicio porque si no iremos a por ti y no siempre vas a tener 17 años , ni va a estar tu madre para protegerte”. Y amenazas como: “Ándate con ojo, vas a tener problemas...”.

Todo ello con intención de perturbar su ánimo y acobardarlo; así como de lograr que el referido menor no ratificase una denuncia por robo con violencia en un procedimiento abierto previamente.

Entiende la Fiscalía, por lo incluido en su escrito de acusación, que los hechos son constitutivos de un delito de obstrucción a la Justicia y solicita una pena de prisión –para el individuo que sí permanece en paradero conocido– de un año y medio, “siendo sustituida por expulsión del territorio nacional por un periodo de 5 años. También pide una multa de 1.680 euros y que se haga cargo de las costas del procedimiento.