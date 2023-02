Una vida compartida con la sanidad: “La Enfermería es el arte de cuidar”

La frase que resume media vida profesional: “Cuidar es un arte y formarte parte de ese arte es lo más maravilloso que me pudo pasar”. La dice María Jesús Juliana, enfermera durante más de 40 años, de los que 20 fueron como especialista en el servicio de Salud Mental del CHUO. Añade una coletilla: “Después de mi familia y mi hijo, evidentemente”.

Se jubiló el pasado mes de enero con una despedida de todos sus compañeros en la entrada del nuevo edificio de hospitalización de Ourense, en una sorpresa que todavía recuerda. Su mano derecha, Xosé Luis Álvarez, se jubiló el último día de 2021 sin perdonar su última jornada de vacunación contra el COVID.

Desde que se conocieron durante el 2º curso de la carrera de Enfermería en Santiago de Compostela, no solo compartieron objetivos personales, sino que participaron activamente en el desarrollo y la evolución de una profesión que definen como “maravillosa y que te hace crecer personalmente”.

Enfermeros de vocación, desarrollaron su actividad profesional en diferentes ámbitos. Juliana estuvo más vinculada a la parte hospitalaria con una experiencia de más de 17 años en la unidad de Reanimación y 20 como especialista y supervisora de la unidad de Salud Mental. Luis lo hizo desde la Atención Primaria, desde sus inicios en Castrelo do Val donde no había centros de salud, si no que eran casas de médicos, hasta la implantación de la actual sanidad comunitaria desde Allariz y durante más de 16 años en el centro de salud de A Cuña de Ourense. Sus trayectorias hablan de cambios legislativos, de modificaciones normativas, de revolución tecnológica, de avances científicos y de una profesión que les permitió construir algo más que su vida.

Juliana vivió la apertura del Psiquiátrico de Toén y comenta que “la asistencia a partir de entonces cambió muchísimo, se dejó el sistema manicomial, para desarrollar un sistema abierto, más humano, más atento y lo que se hizo en el Hospital de Piñor es una referencia muy importante”. Y sobre la salud mental en la actualidad, arguye que “tiene un componente estructural, educacional y hay que destacar, de forma importante, la visibilización de la salud mental con la llegada de la pandemia, que hizo que se visibilizara más”.

Y aclara que “tan importante es cuidar el cuerpo como cuidar la mente y mis años en la unidad me permitieron madurar en el trato más humano, saber cuidar a las personas y todo lo que las rodea como los sentimientos, los pensamientos o sus emociones”.

Luis recoge el testigo y dice que “la sanidad es un depósito de muchas cosas de frustración, de malestar y de problemas de la vida diaria. El tipo de sociedad en la que vivimos repercute en la sanidad. Si una persona tiene arreglado el tema la vivienda, de los cuidados de sus hijos y su trabajo tendrá menos ansiedad y estrés. El sistema tiene una responsabilidad muy grande de los problemas que tenemos como sociedad y la manera en la que afectan a la sanidad”.

Uno de esos problemas es el deterioro de la sanidad pública con manifestaciones en Galicia, Madrid y Burgos, entre otros sitios. Juliana comenta que “es que hay que gritar cuando las cosas están como están y hacer ver que no se puede estar así, que necesitamos más recursos”. Vieron (y ven) desde dentro la falta de recursos humanos, pero también una falta de dispositivos acordes a la demanda de los usuarios. También aclaran que hay que hacer un uso racional de los servicios sanitarios y potenciar la sanidad comunitaria. Luis enfatiza que “el colapso en las puertas de los hospitales, por ejemplo en Urgencias, es un síntoma del fracaso previo que existe en la Atención Primaria, de no dar respuesta a las demandas iniciales en tiempo. Y eso es muy importante, porque la Atención Primaria es un pilar fundamental en el sistema sanitario”. Lamentan que la sanidad está herida y para sanarla “se necesitará tiempo”.

“Hay que cerrar etapas”

Cumplen media vida juntos con una profesión en común y después de pasar el “duelo”, como lo define Juliana, cerraron un capítulo de sus vidas. Luis acepta que “hay que cerrar etapas” y Juliana acompaña la afirmación con sí gestual. Tras 40 años siendo artistas en el cuidado humano, les toca cuidarse con sus aficiones, familias y amigos, porque la atención asistencial la llevan en las venas, pero para cuidar a los demás hay que saber cuidarse a uno mismo.