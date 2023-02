A alcaldesa da Pobra de Trives, Patricia Domínguez, esixe a inclusión do concello no mapa oficial dos Entroidos da Deputación de Ourense. Precisamente esta fin de semana, que o concello estivo cheo de veciños, veciñas e visitantes que disfrutaron da celebración tradicional, a rexedora denunciou a exclusión do concello neste documento que promove a entidade provincial. Esta mesa mañá, enviou unha carta ao presidente, José Manuel Baltar, para pedir unha rectificación urxente. Na misiva, Patricia Domínguez deixa patente o seu malestar: “A proba máis evidente de que Trives existe como Entroido tradicional a podes constatar na historia propia de Entroidos coma o de Sobrado de Trives, a Encomenda ou noutros máis recentes como todas as agrupacións de folións coas que temos o orgullo de contar co noso concello”. Por iso pide e solicita unha rectificación urxente, toda vez que quedan días de Entroido.