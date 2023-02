O Bloque Nacionalista Galego reclama ao Goberno do Estado a creación de tres novos xulgados de violencia de xénero na Galiza: Ourense, Lugo e Santiago de Compostela. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, incide na necesidade de comezar os trámites para incrementar os organismos especializado na materia despois de que se conseguise recollelo no Acordo de Investidura e rexistrado diversas iniciativas no Congreso e emendas aos Orzamentos do Estado durante a lexislatura.

“O BNG coincide coa necesidade de crear tres xulgados máis de violencia de xénero na Galiza. Por este motivo xa o incorporamos ao Acordo de Investidura a comezos da lexislatura e, de maneira continuada, rexistramos diversas iniciativas no Congreso e emendas aos Orzamentos para 2021, 2022 e 2023” destaca o deputado do BNG. Pola súa parte, Luís Seara, o candidato a alcaldía polo BNG, dixo que “a día de hoxe existe un colapso xudicial que provoca retrasos na resposta aos procedementos abertos”.