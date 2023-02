Más de diez millones de euros bloqueados en los diferentes órganos judiciales de la provincia. Ese es el saldo de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que llevan desde el pasado 24 de enero para pedir que se cumpla lo pactado. La situación sigue estancada una semana más y ya son más de 6.000 las resoluciones pendientes de firmar.

La mayor parte del dinero bloqueado procede de la capital de los distintos órdenes (penal, social, instancia, instrucción, contencioso...), pero también de la Audiencia Provincial de Ourense donde hay más de 400.000 euros retenidos. Los juzgados que más dinero “parado” tienen son los de Instancia Nº4 y Nº5 que a día de ayer sumaban una cantidad de 3,6 millones.

La radiografia de la situación es que a simple vista, no hay un acuerdo sobre la mesa y esto, como defienden desde la agrupación de letrados, afecta “a los ciudadanos porque no hay prácticamente ningún documento del juzgado que salga si no cuenta con la firma del letrado.Ni siquiera las resoluciones que son exclusivas de los magistrados, como es el caso de las sentencias”.

En ese sentido, las sentencias que todavía quedan por firmar aumentan de las 2.915 de la semana pada a las más de 6.200 de esta semana. La mayor parte en la ciudad de Ourense, pero también afecta a Bande, O BArco, Celanova, Carballiño, Ribadavia, Trives, Verín o Xinzo.

Y aparte de no ejecutarse los pagos de indemnizaciones, pensiones, embargos o multas –con lo que eso supone para el ciudadano de forma individual pero también para las arcas del Estado– tampoco se están tramitando aquellos escritos que no requieren urgencia. Las actuaciones suspendidas dessde el pasado 24 de enero ya son más de 1.050 y los asuntos turnados pendientes de incoar ascienden a 1.192.

Con estas protestas, los letrados de la Administración de Justicia buscan que se empiecen a aplicar las medidas aprobadas en abril de 2022, tras años de negociaciones. Preguntados por el conflicto, los profesionales señalan que no están exigiendo una nueva subida salarial ni otras condiciones laborales. “Tan solo reclamamos lo que ya está firmado y se nos comunicó que se publicaría en el Boletín Oficial del Estado en octubre”, puntualiza los letrados. Por el momento, la huelga seguirá y continuará acumulando retrasos, asuntos urgentes sin tramitar, pleitos suspendidos y dinero bloqueado.