Realizar un trámite administrativo por la vía electrónica ya es más fácil en más de 50 municipios de la provincia de Ourense. Pedir un permiso para una quema de biomasa en una finca particular, consultar el catastro y los bienes patrimoniales, mirar cuántos puntos del carné hay en vigor o hacer una solicitud electrónica de un procedimiento administrativo ya es más sencillo para algunos ourensanos gracias a un programa del Ministerio de Política Territorial, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Bajo el lema, la “Administración Cerca de ti”, el ejecutivo central pretende minimizar la brecha digital de la “España vaciada” y también del “Ourense vaciado”, llegando a 81 municipios de la provincia de menos de 8.000 habitantes, lo que se traduce en un 40% de la población de la provincia ourensana.

Por el momento, ya se han expedido más de 500 certificados digitales y más de 500 claves concertadas en la provincia de Ourense, para que los ciudadanos puedan relacionarse electrónicamente con la Administración. Mercedes Lage es jefa de sección de administración territorial, en la Subdelegación del Gobierno de Ourense, y una de las empleadas públicas que forma parte activa del programa. Dice que “nuestros destinatarios son todos los ciudadanos y tenemos una obligación de servicio público es por eso que este programa llega allí donde estén los ciudadanos, ya sea una zona despoblada o una zona con más población”.

El objetivo es formar digitalmente a una generación, que conforme a las leyes, se queda desconectada de la Administración. Mercedes comenta que “cada vez más los procesos se tramitan de una forma electrónica y es el futuro del sector público, por eso hacemos un poco de pedagogía con ellos para tramitarles certificados o claves, explicarles qué son, para qué sirven y cómo funcionan a la hora de relacionarse con la administración” .

Félix Ríos, jefe de servicio de la Subdelegación del Gobierno, también forma parte de uno de los equipos que se desplazan a los concellos para formar a los ciudadanos. Comenta que “estamos muy satisfechos con la acogida que está teniendo y con la gente que está participando”. Sobre los certificados, las claves y la formación básica dice que “en este escenario donde la administración tiene una tendencia digital, le damos herramientas esenciales, sobre todo a las personas de más edad, para que puedan relacionarse con la Administración de una forma más ágil y sin esperas. Pero tiene una parte de paciencia y explicar claramente en qué consiste porque muchos de ellos tienen problemas de cobertura de internet en sus casas o en sus aldeas y eso les perjudica a la hora de utilizar estos sistemas.

Seguridad Social y SEPE

El programa “A Administración cerca de ti” del Gobierno sumará la Seguridad Social y el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) a los procedimientos que acerca a la población de los pequeños municipios del rural gallego y ourensano. La incorporación del personal de la Seguridad Social y el SEPE a este programa fue posible tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Política Territorial y los Ministerios de Empleo y de Inclusión, de los que dependen ambos organismos. Responde a la iniciativa del Ministerio de Política Territorial, de incluir más servicios a esta nueva forma de relacionarse con la ciudadanía, y con la particularidad de ser servicios que están entre los más demandados.

La iniciativa estatal suma servicios y la idea es minimizar una brecha digital que se impuso directamente a una parte de la población, para hacer que las relaciones con la Administración sean más universales en el entorno digital, facilitando la accesibilidad y favoreciendo el derecho de relación con el sector público.

El Consello de Contas afea la “escasa” asistencia de la Diputación

En un informe del Consello de Contas, publicado en noviembre del año pasado, sobre la implatación de la administración electrónica en las entidades locales en el ejercicio de 2019 y 2020 afea la “escasa intensidad” que presta la Diputación de Ourense en esta materia. Se desprende del informe que la Diputación de Ourense formalizó un contrato con la empresa T-System para la prestación del servicio pero no fructiferó y fue abandonado en el ejercicio 2019. En sus conclusiones señalan que “la falta de valoración adecuada de las necesidades reales del ayuntamiento y la inexistencia de planificación supuso deficiencias en la gestión de los recursos disponibles, al no adaptarse la asistencia a las necesidades específicas de los ayuntamientos. En consecuencia, la intensidad de la asistencia prestada por la Diputación de Ourense y más baja de las cuatro diputaciones, prestándose únicamente el servicio de carpeta ciudadana y hosting, lo que supone un incumplimiento de las competencias atribuidas por el artículo 36.1 g) de la LBRL”. Y sobre la percepción que tienen los municipios con respecto a la ayuda del ente provincial concluye que “los ayuntamientos de la provincia de Ourense declaran no tener recibida asistencia por parte de la Diputación, consecuencia de la escasa intensidad de la prestación de la Diputación de Ourense”.