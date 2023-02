De la bufanda, los guantes y el gorro a primera hora de la mañana. A una temperatura agradable durante el mediodía y la tarde. La Agencia Gallega de Meteorología (Meteogalicia) registró ayer una temperatura media mínima en la provincia de -1º, con hasta -4,8º en el municipio de Baltar a primera hora de la mañana. De esos registros tan gélidos se pasó a una temperatura máxima de media de 16 grados. Del invierno a la primavera en el mismo día y con unas rachas de viento no intensas pero sí permanentes que llegaron a rozar los 40 km/h. Las previsiones a medio plazo es que lleguen las nubes pero no las lluvias y que la temperatura mínima aumente hasta llegar a una media de 7º. Con todo ello, todavía no es posible determinar qué tiempo, con fiabilidad, hará durante el Entroido ourensano.