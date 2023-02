Verín (otra vez), en pie de guerra por la sanidad: “Queremos pediatras aquí, ya”

“Sí, sí sí, pediatras en Verín”. Es el grito que más de 1.500 personas corearon ayer en una convocatoria masiva para reclamar a la Consellería de Sanidade y a la Xunta de Galicia más recursos humanos en el servicio de Pediatría del centro de salud de Verín.

Todo empezó a finales del año pasado cuando de las tres plazas que tenía el centro de salud verinense, se quedaron con tan solo una profesional activa, por la jubilación de uno de ellos y la excedencia por una misión de voluntariado de otra de ellas. Con tan solo una pediatra, estuvieron semanas sin servicio en el centro de salud por las vacaciones que se cogió la facultativa.

Tras una concentración el pasado 6 de enero y una recogida de más de 3.200 firmas que presentaron en el Concello, convocaron una protesta que no solo involucró a los progenitores afectados de la villa y la comarca, sino que en dicha protesta estuvo el tejido social, productivo y económico de la villa apoyando la reivindicación.

Previamente a la concentración, desde la Consellería de Sanidade se cubrió una de la plazas de pediatría con la vuelta de un facultativo de 72 años jubilado para reforzar el servicio. Una medida que no gustó nada a los progenitores que señalan que “es una medida poco eficiente y lo hicieron en vísperas de esta gran protesta para tratar de silenciarnos, pero no lo han conseguido. Esta medida no nos soluciona nada porque en unos meses estaremos igual, queremos medidas eficaces”.

De las tres plazas que hay en el centro de salud, están cubiertas las tres. Una por la facultativa pediátrica, otra por el sanitario “jubilado” y la última por una profesional de Medicina General, que según los progenitores “unas veces está y otras no”.

Por eso, salieron a la calle de la villa de Verín, padres la capital del Támega, pero también de otras villas cercanas como Laza. Padres y madres comentan que “el conselleiro dijo que la pediatra que está atiende a todos los pequeños y eso es mentira. Porque mientras unos son atendidos por una pediatra, el resto son atendidos por una médica de Medicina General, así que el conselleiro está mintiendo”. Y sobre las declaraciones de Julio García Comesaña de que “todos os cativos teñen a atención garantida no hospital comarcal” responden que “es en la Atención Primaria donde deben ser atendidos”.

La protesta que recorrió varias calles de la villa pedía una “atención pediátrica, digna, universal y de calidad” para la comarca de Monterrei y de Verín. Los manifestantes comentaron que “nos sobran las razones para manifestarnos. Por nosotros, por nuestros hijos e hijas, por nuestra salud y por una sanidad de calidad en nuestra comarca. No vamos a permitir que se burlen de nosotros y nos ninguneen, se están riendo de nosotros en nuestra cara y en base a una retórica piensan que van a camuflar su incompetencia”.

Tres años después del “Verín, non se pecha”, la comarca recupera un sentimiento de lucha, esta vez, bajo el “Pediatras en Verín, xa!”.