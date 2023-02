Miguel Ávila Soto (Santiago de Compostela, 1938) entró de aprendiz, cuando solo tenía 13 años, en la pastelería más antigua de la ciudad en la que nació y se crió –Las Colonias sigue en activo, aunque con otros dueños–. “Cuando mi madre y él se casaron, el jefe le ofreció venirse de encargado para la confitería Ramos y ahí permanecieron al pie del cañón, los dos, una década, desde 1962 hasta 1972”, recuerda su hija, María del Pilar Ávila Beiroa (Ourense, 1963), más conocida por los clientes como Pili.

Con 26 años él y 25 ella, el 3 de marzo de 1973, inauguraron su propia pastelería ubicada en el número 1 de la calle Bedoya. “Nosotras crecimos ahí, echándoles una mano cuando volvíamos del colegio, hacíamos los deberes donde encontrábamos un hueco y cuando podíamos nos escapábamos a jugar al parque”, confiesa sonriente.

Hace cincuenta años no había la maquinaria para los obradores que existe actualmente: se pueden introducir en los hornos masas fermentadas y que empiecen a cocinarse a una hora programada para poder entrar a trabajar un poco más tarde y algunos aparatos estiran el hojaldre o hacen la crema y la nata mientras se adelanta manualmente en otros procesos. “Cuando abrieron, mi padre a veces empezaba a la una de la madrugada porque no tenían los utensilios que tenemos hoy en día ni tanto personal, que se fue contratando conforme ganaron en solvencia”, relata sobre la historia del negocio.

Y aun con todo, su hermana María Gloria Ávila Beiroa (Ourense, 1965) apunta: “Sigue siendo un trabajo muy duro. De hecho hay pocos profesionales especializados. Y ni siquiera con la maquinaria sabemos lo que es pasar una Navidad o Carnaval al uso. En las fechas de celebración es, precisamente, cuando más demanda tenemos y más horas echamos”. A lo que añade la mayor: “Sí, es un modo de vida que adquirimos desde pequeñitas y nos permitimos descansar y festejar cuando los demás vuelven a su vida normal”.

La maquinaria no ha supuesto ningún detrimento en la calidad de lo que ofertan porque todas las recetas son artesanales. Replican lo aprendido por sus padres y añaden todo lo que Pili ve en otros lados y le gusta, aunque aportándole carácter propio. A lo largo de este medio siglo de vida, muchos de sus proveedores siguen siendo los mismos. “Intentamos seguir comprándoles el grueso de las materias primas a ellos porque además hemos generado una relación de confianza que nos produce tranquilidad a ambas partes. El sábado 7 de enero, sin ir más lejos, nos quedamos sin harina para poder elaborar más roscones. El día de Reyes cayó en viernes y al ser festivo muchos no trabajaron desde el jueves. Pues él vino desde la zona de Verín a traerme seis sacos para no dejar a la gente sin roscones”, señala agradecida mientras pone otros ejemplos de las colaboraciones generadas durante 50 años, de las que todos se retroalimentan.

Sobre los pasteleros –la cara menos visible de la confitería– que laboran en el obrador, sostienen que son el alma del negocio y guardan parte de los secretos de su éxito durante este medio siglo: “Hasta la pota en la que hacen la leche frita es como la que cualquiera puede tener en su casa. Y cuando les pido que prueben a hacer algo nuevo nunca dicen que no, trabajan hasta que sale perfecto”, destaca la hija mayor del matrimonio.

Es tanta la demanda diaria y la gente que trabaja con ellos que en alguna ocasión se plantearon adecuar un obrador más grande –en una ubicación próxima– para dar cabida a todo, pero no cuajó porque prefieren que la gente se lleve exactamente lo que quiere. “A veces llegan y algo se terminó o aún no salió del horno y ven desde el mostrador que se está preparando más y vuelven en un rato”, afirma la hermana menor, que desde el 2011 regenta la otra confitería que abrieron frente al hospital.

Después de tantos años, saben de forma automática lo que van a necesitar para todo el día. “No acertamos siempre, pero diría que el 90% de las veces, sí. Preferimos no acumular mercancía, para no vender nada reseso ni congelado. Eso, la gente que busca calidad lo percibe. Más en estos tipos de productos que ofrecemos nosotros”, señala Pili segura de que siempre habrá cuota de mercado para los que guardan en sus mostradores lo mejor.

Ambas son conscientes de que forman parte de los recuerdos –de los mejores recuerdos– de casi todos los ourensanos. Pero también de la importancia del equipo que han logrado formar para responder a las demandas de forma profesional: 4 pasteleros en el obrador –dos principales y dos ayudantes–, 7 dependientas y ellas dos al frente de sendas confiterías. “Una cosa de la que estamos orgullosas es de la igualdad salarial que conseguimos implantar. Los sueldos van en función de los conocimientos e importancia de la labor que desempeñas, no de si eres hombre o mujer”, apunta la hermana mayor.

“Todo esto, sin mi madre, no hubiera sido posible. Tenía un don de gentes tremendo y fue la que empezó a tejer la red familiar de la que hoy podemos presumir”, finaliza sobre María (Pili para los conocidos) Beiroa Pérez (Santiago de Compostela, 1939). “Gracias ella hoy vienen los hijos y los nietos de los primeros clientes de mis padres”.