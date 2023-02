Víctor Ferreiro, portavoz de Podemos en Ourense e candidato á alcaldía, manifestou o seu hartazgo ante a constante mala prensa que recibe a cidade. Di que “xa non é posible sorprenderse cada día coas informacións” e sinalou que “ás ourensás e ourensáns só lles queda esperar ao 28 de maio para botar do Concello a Jácome, ao Partido Popular e as súas nefastas políticas neoliberais”. E terminou dicindo que “Ourense merece ter un futuro aexito a cidade”