La Confederación Intersindical Galega alerta que la Axencia de Augas de Galicia elimina sus oficinas en Ourense enviando a la calle a su personal, un auxiliar y dos ingenieros, dejando la provincia sin este servicio público. Dice es el único servicio de aguas de la Xunta en la provincia y si cierra los usuarios tendrán que desplazarse a Santiago o acudir a gestorías privadas.

Esta oficina territorial se encarga de la recepción de solicitudes de diversos procedimientos pero también de la gestión y control de las obras de depuración de aguas limpias y residuales, control de calidad y el acompañamiento, control y gestión con los concellos de estas obras hidráulicas desde el asesoramiento hasta la puesta en funcionamiento.

También informan y asesoran a ciudadanos, comunidades vecinales usuarias de agua como las comunidades de regantes o zonas urbanizadas.

Las competencias de control y vigilancia así como otras de gestión ordinaria, son llevadas en esta provincia con la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, por ser las cuencas competencia del estado español, no obstante, para la CIG ésto no justifica la eliminación del servicio autonómico, que “tiene trabajo suficiente con la creación de infraestructuras y gestión de los fondos autonómicos”. Critica que la Xunta está “replegando competencias propias a la administración del Estado que es mucho más lenta, farragosa y cargada de tasas para los ciudadanos. O sea, que en vez de luchar para asumir competencias, la Xunta lo que hace es abandonar a una tercera parte del territorio gallego”.