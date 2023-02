Más de cincuenta personas interesadas en la gestión del patrimonio cultural participaron ayer en la jornada de clausura del proyecto europeo Keep On, organizada por el Inorde como jefe de fila, y centrado en la mejora de las políticas de cooperación y sostenibilidad en el ámbito del patrimonio cultural.

Esta jornada que culmina hoy en la Facultad de Ciencias Empresariais e Turismo del campus de Ourense, cierra cinco años de actividad y reunió a los representantes de los territorios asociados al proyecto procedentes de Polonia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Italia y Croacia, y a las partes interesadas, para el intercambio de experiencias y conocimientos para extraer conclusiones que permitan valorar la idoneidad de presentar proyectos considerados sostenibles a las próximas convocatorias del período de programación 2022-2027.

Precisamente, el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, apuntó que durante estos cinco años de trabajo, “hemos podido realizar acciones de intercambio de experiencias, buenas prácticas con los socios, reuniones, seminarios y workshops organizados por el propio Inorde, para conseguir recabar las experiencias y conocimientos de los expertos. En base a todo ello, pudimos elaborar un Plan de Acción, (presentado ayer), con tres propuestas concretas a incluir en el Programa POCTEP que se estaba gestando”.

Asimismo, recordó que ya en mayo de 2022 el Inorde “organizó un evento de difusión e intercambio de retos y oportunidades aquí, en Ourense, para analizar el impacto de la crisis y la capacidad de adaptación de los gestores del patrimonio cultural, en donde se puso de manifiesto la importancia de la cooperación para solventar los problemas a los que se enfrenta este sector”.

La implicación de la Universidad de Vigo en este proyecto, explica Montserrat Cruz, decana de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo del campus de Ourense, consistió en la participación como uno de los stakeholders del proyecto. Por su parte, Elena Rivo, vicerrectora do campus de Ourense, destaca el interés y el valor de iniciativas como Keep On ya que, “cuando trabajamos xuntos alcanzamos mejores obxectivos”.

Como parte del acto de clausura, el Inorde organizó una visita con los socios del proyecto y las partes interesadas, a Vilanova dos Infantes por ser el lugar que acoge la celebración de “Raigame”, uno de los ejemplos de Buenas Prácticas de gestión del patrimonio cultural que fue identificado en la provincia de Ourense en el marco de este proyecto.