En diciembre de 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicaba los indicadores de la pobreza energética referentes al año anterior. Los datos reflejaban que el 14% de la población española –o lo que es lo mismo: 6,8 millones de personas– no son capaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el periodo invernal. Estas cifras podrían ser mayores en el siguiente informe tras la subida de los carburantes y la electricidad.

Nicanor Muñoz, sargento de los bomberos de Ourense señala que está habiendo más incendios en domicilios de lo habitual- en Ourense, 11 en lo que va de año-, que eran los conatos en cocinas que se sofocaban con facilidad y quedaban solo en un susto. “El grueso parece que se traslada a zonas de estar y dormitorios de viviendas. Nos da la sensación de que está relacionado con aquellos sectores que calienta solo las dependencias en las que va a permanecer en lugar de todos los espacios de la casa para ahorrar dinero”, indica el profesional.

También existe una diferencia importante en las instalaciones según sean antiguas o más recientes. En las primeras es fácil que fallen los protectores –por eso es de vital importancia revisarlas adecuada y periódicamente– mientras que las segundas suelen ser más seguras y sensibles al calor, por lo que saltan antes.

“Aunque también hubo casos en los que se produjeron incendios en domicilios con una buena instalación. Los equipos de calefactar que compre la gente deben estar aprobados por la Unión Europea y cumplir unos estándares mínimos para que resulten más seguros y no sobrecarguen la red eléctrica”, incide el bombero como recomendación a la hora de escoger radiadores o estufas. Los más baratos, hechos en China, suelen dañar más las instalaciones y cortocircuitar, provocando incendios.

Otro error muy común es dejar las mantas eléctricas enchufadas toda la noche cuando solo deberían emplearse momentáneamente para calentar la cama. “La gente a veces duerme con ellas encendidas por no poder gastar dinero en calentar toda la casa”, sostiene sobre una práctica tan habitual como peligrosa.

No poner ropa a secar muy cerca de aparatos que desprendan calor, ventilar bien las dependencias en caso de las estufas de gas para que no desciendan los niveles de oxígeno más de lo aconsejable y no dejar nada enchufado de noche o se está fuera de casa.