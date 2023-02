A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, visitou onte o proxecto empresarial Esmorga, unha fábrica de cervexa referente no desenvolvemento industrial innovador en Ourense, visita na que estivo acompañada por Luís Seara, candidato á alcaldía da cidade. A líder da BNG empezou a precamapaña de cara as municipais alegando a empresa coma “un exemplo do modelo económico que defende para Galiza, baseado nun tecido de PEMES potente, competitivas, innovadoras, capaces de crear emprego, de fixar poboación no territorio e capaces de xerar oportunidades no País”.

Destacou que Ourense ten capacidad competitiva empresarial, pero que “non se aproveita”. Relacionado co AVE galego dixo que“nin o Goberno do Partido Popular na Xunta nin o Concello de Ourense foron capaces de deseñar unha estratexia para aproveitar a chegada da alta velocidade, facendo visible tamén a falta estratexia “. A portavoz do BNG destacou a importancia dun goberno galego capaz de liderar un cambio de rumbo e engadiu que “con Luís Seara ao fronte da cidade, Ourense volverá ter no seu concello un aliado capaz de ser motor de progreso para recuperar o dinamismo económico, capaz de estar ao carón das empresas, capaz de atraer investimento e, sobre todo, de protagonizar un cambio que se materialice en avance a través dun proxecto sólido e solvente, que representa o BNG e que se dá nos concellos nos que goberna”. Seara, pola súa banda, comentou “estar listo para unha nova etapa na industrialización de Ourense que virá da man da aprobación do PXOM para deseñar o futuro da cidade”.