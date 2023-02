Tímida despedida a la mascarilla en el transporte urbano: prevalece la prevención

El primer día sin obligatoriedad en el uso de mascarilla en el transporte público no supuso un “destape” similar al del 20 de abril del pasado año, cuando el Boletín Oficial del Estado recogía que –salvo excepciones, algunas de las cuales todavía se mantienen– no era necesaria para entrar en establecimientos interiores.

Los ourensanos se mostraban ayer, en general, precavidos al subirse al autobús: la mitad se la dejaba puesta y la otra mitad viajaba sin ella. Incluso entre los conductores había quienes se adaptaban con ganas a la nueva norma y quienes preferían seguir usándola –estos últimos despistaban un poco a aquellos pasajeros con dudas sobre si ya había entrado en vigor la medida o no–.

Maripaz Fernández se mostraba partidaria de seguir usándola en espacios interiores cuando se producen aglomeraciones: “En el supermercado o el centro comercial, cuando hay muchas personas, me la sigo poniendo”. Además, entiende que durante los meses de invierno se ayuda con ella a prevenir el contagio de otros virus como el de la gripe, que se hacen más fuertes cuando las temperaturas bajan. “Sé que en el autobús ya no es obligatoria pero yo la voy a seguir llevando”, contaba en la parada del parque San Lázaro mientras esperaba por la línea 10.

Alba Muñiz –usuaria habitual de la línea 7– secundaba lo expresado por la anterior ourensana. “De momento voy a seguir poniéndomela. Ya no solo por mí, que también, sino porque en la ciudad hay muchas personas mayores que se mueven en transporte público y creo que no supone un esfuerzo muy grande seguir como hasta ahora”, indicaba ayer a mediodía.

Algunos usuarios ni siquiera se la quitaban para hacer transbordo entre diferentes líneas. “Es mejor llevarla por si acaso y como tengo que coger dos autobuses distintos y hace frío, me la dejo puesta”, explicaba riéndose María Gómez. “A mí aún me da respeto el virus, con gente que no conozco prefiero seguir usándola. En algunas líneas hay mucha acumulación de pasajeros y la ventilación es escasa o nula”, argumentaba.

En ópticas y ortopedias ya no son obligatorias

Aparte de en el transporte público, la nueva medida aprobada en el Consejo de Ministros del martes, elimina el uso obligatorio de las mascarillas en aquellos espacios sanitarios que no dispensan medicamentos: ortopedias, centros de audiometría y ópticas. En el caso de estas últimas, sobre todo, agradecen mayoritariamente el cambio.

“La sensación, después de casi tres años con ella, es rara. A veces tienes la impresión de que te la estás olvidando. Y los clientes todavía andan confusos. Cuando era obligatoria algunos tampoco lo sabían y teníamos una remesa de ellas para ofrecerle a quien no la traía”, sostenía a última hora de la mañana de ayer Carlos Vázquez, parte del equipo de La Gafa de Oro, en la calle Progreso.

Confiesan que, aun cuando era obligatoria, permitían a los clientes quitársela un instante para probarse unas gafas. “Cuando hacíamos pruebas se empañaban mucho también, así que yo prefiero trabajar sin ella”, finalizaba.

Se recomienda su uso en caso de tener síntomas

Con todo, se sigue aconsejando el uso de la mascarilla en interiores a las personas que presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria –tales como fiebre, mucosidad o tos– y a las personas vulnerables.

El número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 636, de los cuales 74 pertenecen al área de Ourense.