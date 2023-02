Ollo Ledo, 24 años de café cultural y del primer ‘internet’ de mensajes en la pared

Música en vivo, teatro, arte, marionetas, magia, pero también exposiciones, poesía, horas de charla compartida, y los árboles de Praza das Mercedes invitando desde la puerta, a tomarse un café o una caña, en la terraza del local.

Todo esto y mucho más es lo que ofrece desde hace casi 24 años Café Cultural Ollo Ledo que atesora además todo un incunable, el primer “internet de papel”, que arrancó en 1999, con cientos de mensajes, dibujos, pensamientos, poesías, viñetas mensajes de amor o críticas sociopolíticas, de la ciudad que se fueron superponiendo como retazos de vidas.

Son sin embargo “malos tiempos para la lírica”, como predijo Golpes Bajos. El dinamizador cultural de las Mercedes se resetea y baja la persiana el 1 de marzo, “no se si será definitivo; por ahora necesito meditar”, explica Gonzalo Nóvoa, el hostelero que está llevando la gestión del local que había fundado hace casi 5 lustros el también empresario y artista ourensano Xosé Vilamoure, propietario del mismo.

“Me he volcado todo lo que he podido y seguiremos hasta el 1 de marzo; me voy con pena, a tomarme un tiempo de reflexión. “Ollo Ledo tiene un público y una ubicación muy especiales pero creo que esto reabrirá de inmediato porque es un sitió especial”, afirma Gonzalo Nóvoa. Es de hecho un referentes cultural. “No descarto nada, incluso ver como replantear otros posibles enfoques y buscar como sacar adelante un calendario cultural estable” , explica aún con dudas.

Otro de los encantos indiscutibles del local es la música de fondo, escogida con mimo y siempre de calidad. “Apunta que aquí ofrecemos una música excepcional y atractiva”, subraya Carlos Simón, otro de los profesionales de Ollo Ledo.

Gonzalo explica que una de la características del local que ya comenzó a gestarse con ayuda de los clientes, es ese “antiguo internet, papeles, recortes de amor, de odio, para chinchar. Es un popurrí de ideas, artículos” , más de 20 años de la historia local en la pared, explica.

Xosé Vilamoure, propietario y fundador del proyecto “Ollo Ledo”, lo escucha atentamente. “El nombre tenía el objetivo de ofrecer un local con otra mirada, la del arte, la de lo positivo”, recuerda.

De ahí esa oferta variada que siempre ha ofrecido “desde magia, teatro, mercadillos muchas actuaciones musicales; yo mismo como pintor hice mis propias exposiciones también aquí”, indica Vilamoure, que ultima una galería de arte en la ciudad. Este cierre de un local que tenía arrendado es solo un parón “esperamos que se alquile cuanto antes y que siga manteniendo esa línea cultural” , señala.

Porque Ollo Ledo y su historia de café y cultura siguen la estela de esos locales emblemáticos que cantó Gabinete Caligari: “Los bares, qué lugares, tan gratos para conversar, no hay como el calor del amor en un bar”. Por eso como la buena música, el ojo feliz no dejará de serlo. No cierra, solo hará un ligero parpadeo en marzo para volver a abrir los ojos con más fuerza.