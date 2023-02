Los letrados avisarán de los aplazamientos por la huelga

La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) empieza a preocupar, en la que es ya su tercera semana de paros, por la acumulación de casos y dinero sin procesar que se amontonan. El seguimiento masivo y continuado –en anteriores ocasiones habían protestado con días puntuales señalados en el calendario– está haciendo que la tensión escale cada vez más entre estos profesionales y el Ministerio.

“Entendemos y compartimos la solidaridad con sus pretensiones y se tiene que responder pronto a sus demandas. Pero nuestra preocupación prioritaria ahora es la paralización que lleva sufrido la Justicia en los últimos años. Desde el 2018 no levantamos cabeza. Primero por la huelga de los funcionarios, luego por la pandemia y ahora por esto”, destaca Pilar López-Guerrero, decana del Ilustre Colegio de Abogacía en Ourense.

En esta línea, del encuentro que mantuvieron los LAJ con abogados y procuradores salió un acuerdo para evitar que se sigan generando tensiones entre los letrados y el resto de profesionales. Y es que, a partir de ahora, avisarán el día antes de la fecha prevista para las vistas de si acudirán al juzgado con normalidad o si se aplazarán los señalamientos. De esto se beneficiarán los testigos, peritos, abogados o procuradores –entre otros implicados– que hasta ahora se desplazaban sin saber si se celebrarían los juicios o no.

Sobre el sentir de la ciudadanía respecto a los paros indefinidos, la decana transmite que percibe cierto enfado. “Llevamos 5 años sin una situación estable en Galicia. A los retrasos que ya había se van sumando otros nuevos. Los clientes no lo entienden y los sueldos de los profesionales se dilatan, porque si no trabajamos no cobramos. Tampoco se pueden cobrar indemnizaciones ni multas”, destaca López-Guerrero.

Sin embargo, la decana deja claro que no es posible –como consecuencia de la huelga– que algunos delitos prescriban porque sí se están atendiendo los servicios mínimos para aquellos casos que afectan a los derechos fundamentales, que implican violencia de género, medidas cautelares o causas con presos.

En esta línea, el juicio por un delito de agresión sexual programado para ayer en la Audiencia Provincial de Ourense también se ha visto afectado por la huelga indefinida. Y por el momento no tiene nueva fecha de celebración.

Se trata de un caso sobre el que la acusación particular y la Fiscalía discrepan a la hora de pedir penas para el encausado. El ministerio público solicitó el sobreseimiento del mismo mientras que la parte privada solicita que el proceso siga adelante.

Tanto la víctima –que prefiere mantenerse en el anonimato y que había solicitado que la vista de ayer se realizase a puerta cerrada– como su letrada se sienten decepcionadas por la “falta de apoyo” del Ministerio Fiscal, que ha solicitado el sobreseimiento de un caso que califica como de abuso. En este sentido, todo lo que ha trascendido al respecto, por el momento, es que “entiende que los hechos son constitutivos de un abuso sexual y conforme a la legislación vigente están prescritos, por lo que no solicita la apertura de juicio oral y renuncia a presentar escrito de acusación”.

Sin embargo, la denunciante y su abogada interpusieron hasta 15 recursos para que la gravedad de lo ocurrido se elevase a agresión.