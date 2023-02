Las diputaciones reclaman más financiación para hacer frente al estatuto del pequeño municipio

Ourense acogió este lunes la comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, en la que presidentes y representantes de los gobiernos intermedios destacaron la labor “eficiente e imprescindible” que realizan estos organismos, especialmente en los municipios más pequeños. El foro, que se reúne cada cuatro meses en una ciudad española, puso también de manifiesto el “papel insustituible” de las Diputaciones en la vertebración del territorio y la prestación de servicios.

“Somos el 112 de los municipios”, apuntó el presidente de la comisión y de la diputación de Jaén, Francisco Reyes, en su repaso a los temas abordados en la reunión. Uno de ellos, señaló, es la “preocupación” de las diputaciones ante el nuevo estatuto del pequeño municipio, un documento que todavía es un borrador y que, explicó, no se prevé que se pueda aprobar antes del fin del actual mandato de las entidades locales. No obstante, Reyes avanzó la inquietud de los gobiernos intermedios ante el incremento de competencias que se plantea en la asistencia a los municipios de menor población. “Analizaremos las propuestas de las distintas diputaciones en relación a mejorar el documento que reconoce el papel explícito de las diputaciones y el reparto de tareas, pero nos preocupa que no se acompañe de los fondos necesarios para cubrir lo que se pide a las diputaciones”, señaló.

También el vicepresidente de la comisión y presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, manifestó que lo planteado en el proyecto de este estatuto “será inviable si no se dota a las Diputaciones de la financiación necesaria para poder asumir las competencias que dicho borrador deriva hacia los gobiernos intermedios. Sin la financiación adecuada nos jugamos el colapso de las Diputaciones”. En este sentido, el presidente de la Diputación de Almería habló de la necesidad de hacer un examen desde el punto de vista político de lo que significa “adelgazar, eliminar la grasa de los municipios más pequeños”, pero no a costa de las Diputaciones, incidió. De este modo, reclama mayor concreción a la hora de delimitar qué competencias asumirán los gobiernos intermedios “para que no resulte inviable”.

Con todo, la comisión de la FEMP puso en valor el papel de las diputaciones en su labor de asistencia a los ayuntamientos a la hora de asegurar “las mismas oportunidades” para las personas con independencia del lugar en el que residan. “Somos clave para que un vecino, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades que aquellos que viven en una gran ciudad. Las Diputaciones somos el ‘dique de contención’ de la emigración a las ciudades”, afirmó el vicepresidente de la comisión.

Por su parte, Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y anfitrión del foro, se refirió al importante momento que viven las Diputaciones cuando, al cumplir dos siglos de existencia, han demostrado su utilidad y operatividad. También defendió la “necesidad” de estos organismos” y subrayó que “no hay ningún otro foro en este país en el que estén sentados los representantes de unas instituciones que puedan ofrecer una visión actual de los 8.131 municipios españoles”. En esta comisión, añadió, “sabemos de la A a la Z cuáles son sus expectativas y sus demandas, y ese es el papel vertebrador que juegan estos gobiernos”.

La reunión, según explicó el presidente de la comisión, Francisco Reyes, abordó también el nivel de gestión de los Fondos Europeos Next Generation EU. El también presidente de la Diputación de Jaén recordó que, frente al 15% del total de fondos recibidos por España que la FEMP demandaba para gestionar desde los gobiernos locales, el porcentaje asignado a estos ya es muy superior. “Era una reivindicación unánime de la federación y también de la comisión, y tenemos que decir que, a día de hoy, más del 27% de los fondos sacados por el gobierno los estamos gestionando los gobiernos locales”, explicó. En este sentido, defendió que estos organismos “son los instrumentos adecuados para gestionar esos fondos, para que lleguen hasta el último rincón de cada provincia”, y de cara al próximo marco comunitario, ha ofrecido a diputaciones y ayuntamientos para gestionar, “como ya hicimos con el anterior, porque aportamos una buena experiencia de cara a lo que Europa exige”.

La reunión abordó también la iniciativa “La Administración cerca de ti”, fruto del convenio suscrito entre la FEMP y el Ministerio de Política Territorial para acercar a la ciudadanía los instrumentos perimetrales de la Administración General del Estado, evitando desplazamientos a las capitales de provincia o a municipios más grandes porque buena parte de esos servicios pueden realizarse en su Ayuntamiento “a golpe de ratón”.