Xinzo, Verín y Laza forman un triángulo mágico del Entroido y de una forma tradicional, ancestral, que marca costumbre y donde el pueblo es partícipe de la fiesta por excelencia. La Asociación da Pantalla mandó un mensaje a Jácome diciendo que “no queremos ser un atractivo de feira para vostede”. Desde Verín también destacaron que “el Entroido non se compra con cartos” y desde Laza publicaron en sus redes sociales “esto é Entroido” con todo el pueblo corriendo por las calles a través de un folión y con la comparsa de la percusión. Pero a estos Entroidos también se le unen los Felos de Maceda. El Entroido es más que dj y contrataciones de música de orquesta. “Vivan as capitais do Entroido”.