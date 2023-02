El Entroido que se hace en casa

El reloj no se para y la cuenta atrás para el Entroido de Ourense no hace más que disminuir los días y aumentar las ganas de que llegue el día. La Asociación de Vecinos de Mende celebró ayer una actividad para recaudar fondos con el fin de adquirir todo aquello que les hace falta para el desfile de su propio carnaval. Porque A Lonia-Mende tendrá un desfile diferente al de la ciudad, más enxebre, más autóctono y sobre todo más infantil. Responsables de la asociación comentan que “estamos haciendo un talleres de máscaras para el Entroido y estas actividades nos sirven para sufragar gastos. Vendemos pinchos y postres hechos por nosotros para tener recursos para actividades culturales e infantiles”.

Comentan que el desfile del barrio ourensano será el día 18 de febrero a las 16.00 horas. Saldrá desde el puente romano de A Lonia hasta el centro escolar de Mende. Y añaden con ironía que “nosotros no hacemos compadres ni comadres, hacemos comennes”.

Más asociaciones

“Nos juntamos los que podemos y cuando podemos para hacer nuestros disfraces para el Entroido y el desfile de la ciudad. Cada uno aporta lo que puede”. Son las palabras de José Luis “Visca”, uno de los representantes de la Asociación Os Lolailos, que participará en el desfile de este año. Los integrantes de esta asociación participan activamente en los concursos que se organizan desde las administraciones y el año pasado ganaron el concurso de los maios y también consiguieron los primeros premios del desfile del Entroido del año pasado en Ourense y en Barbadás.

Visca dice que “llevamos mucho tiempo participando porque nos gusta mucho el Entroido. Al principio íbamos fuera de concurso, pero nos decidimos un grupo hace más de 12 años y ahora vamos todos los años”. Y añade que “te hace ilusión participar porque te lo pasas bien y además es una fiesta que se disfruta”.

“Este año sale todo más caro"

Actualmente tiene dos puntos donde trabajan. Uno donde están realizando la carroza y otro donde ultiman los disfraces para llevar en el desfile del 19 de febrero por las calles de Ourense. Visca dice que “tenemos muchos disfraces, pero solemos reutilizar de un año para otro materiales porque no es cuestión de gastar ni de tirar el dinero”. No quiere desvelar en qué están trabajando para sorprender a los asistentes al desfile, pero dice que “con los premios que ganamos lo que hacemos es invertirlo en cosas que necesitamos para el año siguiente. Por ejemplo con los premios del año pasado cambiamos un generador pequeño por uno de 3.800 vatios porque el pequeño si deja de funcionar no vuelve a encender y así con el otro tenemos energía suficiente para la música y la carroza. También compramos una plataforma más grande de cuatro metros por dos metros, para poder tener más espacio. Todo eso lo invertimos para los años siguientes”.

En la asociación serán 60 integrantes, pero explica que no todos los vecinos asociados participan en el desfile y que personas afines lo hacen con la voluntad de pasárselo bien. Comenta que “de la asociación iremos unos 50 o 55 de los que entre 10 y 15 no son de la asociación, pero participan con nosotros”.

Sobre este año dice que “este año sale todo más caro, evidentemente, pero los disfraces los estamos haciendo con telas que compramos el año pasado, pero sí que se nota la inflación. De todas formas intentamos reutilizar el mayor número de cosas posibles”.

Reutilización, compromiso ambiental, economía circular y manufacturas en casa. Así es el Entroido ourensano y así lo comparten las asociaciones que tienen un objetivo claro: pasárselo lo mejor posible.