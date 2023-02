Un pasaporte musical entre Galicia y Argentina: “El Atlántico sirve para unirnos”

Esta es la historia de un viaje -de no importa qué mes ni qué año- cíclico. De un movimiento pendular que mece las vidas del pasado y del futuro del mismo modo que lo hacían las olas del mar con los barcos cargados de emigrantes, de todo el país, que partían desde Vigo.

De hecho, se podría decir que empieza en 1936, en 1945 o en 2002. La primera fecha se corresponde con la partida de Juan Manuel Cambas hacia Buenos Aires; la segunda, con la de Pilar Outeda y la tercera, con la de la familia al completo regresando a España. Por el medio, antes y después, queda espacio también para añadir otros cientos de miles de nombres. Porque la emigración parece ser una quinta extremidad fantasma de todo gallego. Como esos miembros que se amputan y los pacientes continúan sintiendo que permanecen conectados al cuerpo.

“Desde luego, hoy en día es diferente para la mayoría de las personas a lo que era por aquel entonces. Cuando mis padres se marcharon, tanto los que se quedaban como los que se iban, sentían ese punto de inflexión que conllevaba partir en barco. Sabían que seguramente no se volverían a ver”, cuenta el pianista Juan Carlos Cambas. “Ahora te bajas del avión y mandas un whatsapp diciendo que llegaste bien. Antes una carta podía tardar hasta un mes”, incide.

Él es el director de orquesta de un proyecto en el que han participado artistas de ambos lados del charco –como Walter Ríos, Silvio Rodríguez, Carlos Mancinelli, José Ceña, Julia Zenko, Dulce Pontes, Kepa Junquera, José Sacristán, Héctor Alterio o el historiador argentino Ruy Farías, entre otros– que aúna música, poesía y fotografía. “Son diez años de trabajo que pude culminar durante el confinamiento, en la pandemia, para darle la forma final que adquirió gracias a buscar financiación a través de colaboraciones”, explica sobre un disco con 18 temas que abordan la emigración desde todos los ángulos.

Un pasaje antiguo de barco, un pasaporte similar al de su madre cuando viajó, un libreto con las letras e información de las canciones o una fotografía de sus progenitores –con su madre embarazada de él– son algunos de los elementos que complementan la experiencia de la escucha para los que quieran ampliarla más allá de los conciertos o las plataformas digitales.

Cada artista participante tiene un porqué. En el caso de José Sacristán, cuenta que buscaba un actor español que en Argentina sintieran como propio. “En la segunda parte será el turno de Héctor Alterio porque acá lo consideran autóctono también”.

“Una de las cosas que quería conseguir con este proyecto era darle un poco la vuelta a la nostalgia y que las personas vean que, en vez de separarnos, el Atlántico sirve para unirnos”, resume el músico.

“Al vivirlo en primera persona entendí lo que es ser emigrante”

Después de otro disco, en el que participó Mercedes Sosa –entre otros músicos argentinos–, y los tres años que le costó aclimatarse –tenía el cuerpo aquí y la cabeza allí, dice– empezó a surgir la idea de este trabajo conjunto. “Quizá al vivirlo en primera persona y convertirme yo también en emigrante fue cuando entendí que era importante contar ese viaje de ida y vuelta. Explicar lo imprescindible que es conservar la cultura y lo que enriquece el mestizaje de diferentes mundos”, relata Cambas.

Sobre la velocidad a la que va la industria musical y los nuevos consumos se mantiene fiel a sus principios: “Es imposible que a todo el mundo le guste lo que yo hago. Pero cada uno debe hacer lo que cree que tiene que hacer. Es fundamental no perder esa brújula. No pensar demasiado en si algo va a funcionar o no porque puedes dejar de crear algo que al final resulte maravilloso”.

Conseguir un equilibrio emocional

El proyecto –que se puede adquirir a través de su página web o diferentes redes sociales en las que está presente– aborda también el desarraigo continuo que supone la emigración. Echar de menos esto, cuando estás allá y aquello, cuando retornas. También la fuerza de los lazos humanos que inevitablemente vamos construyendo para sobrevivir, habitemos donde habitemos.

“Cuando estoy por salir al escenario me dan ganas de irme a mi casa. Me pregunto para qué hago todo esto si a veces me invade tanto la nostalgia que incluso la emoción me juega malas pasadas. Pero por otro lado sientes satisfacción por haber conseguido darle forma a algo tal y como tú querías”, finaliza.