Una iniciativa del PP pide en el Congreso desbloquear el saneamiento del Barbaña

El estado de abandono del río Barbaña y los continuos vertidos al mismo fueron abordados ayer por partida doble. A la aprobación en el Concello de una moción de Ciudadanos para exigir la recuperación de esta zona verde de la ciudad y de su degradado curso fluvial, se suma una proposición no de ley que acaban de presentar ante el Congreso los diputados del PP por Ourense, Celso Delgado y Ana Vázquez, para que el Gobierno central agilice la aprobación del proyecto de saneamiento y no se pierdan casi 15 millones de ayuda europea para cofinanciar la obra.

El motivo de esta iniciativa tiene que ver con la respuesta que acaba de dar el Gobierno central a la pregunta cursada el pasado año por ambos diputados populares, interesados en conocer los plazos previstos por el Ministerio de Transición Ecológica para la tramitación ambiental del proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora de la depuradora de San Cibrao das Viñas fase II (Ourense)”, pues los vertidos de consecuencias más graves, que generaron la mortandad de miles de peces, provienen de esa zona. También preguntaron entonces los diputados cuándo licitará las obras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

La respuesta que ha recibido el PP del Gobierno central les preocupa. “El proyecto se encuentra en fase de tramitación ambiental, trámite preceptivo y vinculante, que está realizando el órgano ambiental competente, en este caso la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, respondió literalmente el ministerio.

De hecho, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental tuvo entrada en la unidad indicada el 6 de junio de 2022, posteriormente se procedió a realizar el análisis formal y a requerir la subsanación de determinados informes preceptivos, concediendo para ello un plazo de tres meses. Una vez recibidos estos informes se está realizando el análisis técnico para la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Pero el procedimiento de licitación de las obras está supeditado hasta la resolución de la tramitación ambiental, por ello “consideramos la citada respuesta como sumamente decepcionante y preocupante”, indica el PP.

Lo cierto es que hasta junio de 2022 este proyecto “inexplicablemente no tuvo entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio y además este organismo tuvo que pedir la subsanación de informes preceptivos”, advierten los diputados.

De lo anterior se desprende “la existencia de reiterada lentitud y de falta de diligencia en la tramitación por parte de la Confederación Hidrográfica Miño Sil y del ministerio”, indica el PP, que ha decidido presentar esta proposición no de ley, pues este proyecto “está cofinanciado por fondos Feder, 2014-2020, siendo la fecha límite para certificar gasto a la Unión Europea, el 31 de diciembre de 2023 y el plazo para finalizar la actuación es el 31 de marzo de 2025”, indica.

Por eso “consideramos que hay suficientes motivos para estar muy preocupados, pues si no se cumplen estos plazos se perderán los 14.889.406 euros previstos de financiación para este proyecto por la UE”, advierten los diputados. También es necesario invertir en la sustitución de 3,3 kilómetros de la canalización de fecales, 16,5 kilómetros de colectores de aguas pluviales, recuerdan.

Acuerdo municipal para que esta zona ribereña se convierta en “pulmón verde” de la ciudad

No solo va a sonar una vez más en el Congreso el nombre del degradado río Barbaña. También el Concello se posicionó ayer al aprobar en pleno una moción presentada por el concejal de Ciudadanos, Pepe Araújo. Se acordó “instar al Gobierno local a la creación de una mesa de trabajo, para construir las bases de un Plan de Recuperación y Renaturalización de la zona del Barbaña, como pulmón verde de la ciudad y paliar el abandono al que esta arteria natural está sometida”. Todos los partidos coincidieron en la necesidad de crear ese pulmón verde. Armando Ojea, de DO, reconoció en nombre del gobierno local las dificultades que tuvieron para conseguir el apoyo de todas las administraciones implicadas y, desde el PP, Jorge Pumar pidió que no se empiece “la casa por el tejado” y se solicite al Gobierno de España que cumpla sus compromisos.