La nieve revitaliza la montaña ourensana con una ocupación al 100% en servicios turísticos

La nieve supone un atractivo turístico. No lo dicen solo en San Isidro (León) ni tampoco en Leitariegos (León), son las sensaciones y los datos que dan desde el sector turístico de la provincia de Ourense después de que la Estación de Montaña ourensana, lleve cinco días consecutivos abierta. Las instalaciones ofrecen siete pistas para practicar deportes de nieve, como esquí o snowboard, y también supone un revulsivo para aquellas familias que quieren pasar un día en la nieve con diferentes actividades.

Desde que las previsiones fueron buenas y después de un “sí, pero no” de la apertura de la estación, la nieve apareció y cuajó gracias a la actividad de los cañones de innivación. Un hecho que no deja indiferente a hoteles y servicios de restauración que llevan dos semanas completas, al 100% de ocupación, gracias a las frías temperaturas de la montaña ourensana.

Desde la dirección de la empresa concesionaria de la Estación de Montaña, señalan que “el balance es muy positivo hasta el momento. Gracias a los cañones de innavación y las bajas temperaturas han hecho que cada día podamos abrir más kilómetros esquiables”.

Y añade que “estos días seguiremos pero ya empiezan las subidas de temperatura y estaremos ‘partido a partido’ como se suele decir”. En cuanto a niveles de ocupación y volumen de personas en las instalaciones de la estación, comentan que “está siendo también muy buena en alojamientos y en cuanto a esquiadores”. Sobre las previsiones de cara al fin de semana y completar más días con las pistas abiertas confiesan que “esperamos llegar al próximo fin de semana con el máximo de pistas abiertas y poder disfrutar de otro fin de semana de nieve en Manzaneda”.

"Llevamos así varios fines de semana y para este, tenemos también todo lleno"

Las previsiones no acompañan pero confían en que aguanten. Como lo hacen también desde el Caserío da Castiñeira, Manuel y Carmen, que comentan que “parece que suben las temperaturas, pero nosotros estamos llenos”.

La ocupación en el servicio de apartamentos y habitaciones tiene una capacidad para entre 14 y 22 personas, dependiendo las personas, y llevan tres semanas con una alta demanda. Manuel dice que “es salir noticias de nieve o que aparece la nieve y la casa se nos llena. Llevamos así varios fines de semana y para este, tenemos también todo lleno, así que esperemos que aguante”. Y añade que “salvo alguna anulación puntual que pueda surgir estamos llenos, pero si hay alguna cancelación, rápido nos llenamos otra vez. La nieve es un atractivo importante”.

Comenta que las primeras nevadas motivan más a la gente a ir a la montaña ourensana y no recuerda una nevada tan potente desde el 2021. Sobre el turismo de invierno recuerda que “nosotros llevamos 15 años con la casa y recordamos que antes, al principio, teníamos 15 días de nieve seguido por año y ahora cuando llega es una noticia positiva para nosotros porque tiene una influencia importante”.

Otro de los puntos más importantes en la montaña ourensana en el sector turístico es el Hostal La Viuda. Desde allí descuelgan el teléfono para decir que “tenemos mucho trabajo, con la llegada de la nieve, pero es muy bien recibido la verdad. Estamos al 100% de ocupación tanto en la parte del hostal como en las reservas del restaurante”.

“Ojalá aguantase así todo febrero”

Y no solo estos días de apertura consecutiva de la estación, sino que llevan “varias” semanas con una buena afluencia. Y destacan que “influye directa no, directísimamente, si hay nieve las llamadas se suceden y las personas reservan con tiempo. Si no nieva es más calmado y con menos ocupación”.

Aunque las previsiones no son las más halagüeñas, los profesionales del Hostal La Viuda confiesan que “ojalá aguantase así todo febrero”. Y recuerdan que “pues mira la última nevada así grande fue cuando todavía estábamos en pandemia y no fuera muy grande, así que la verdad que estas semanas están viniendo muy bien”.

El perfil del turista que acude a la Estación de Montaña de Manzaneda es principalmente gallego de todas las partes de la comunidad, al igual que es el mismo perfil que se hospeda en los servicios hoteleros y extrahoteleros. Pero también hay un volumen significativo de turistas lusos que se acercan a la estación por la proximidad geográfica.