Tres premios extraordinarios en los laboratorios del campus: “Es un reconocimiento al esfuerzo”

La Universidad de Vigo entregó el pasado 27 de enero los premios extraordinarios a su alumnado con más talento correspondientes al curso 2021-2022 y entre los 76 galardonados figuran 16 estudiantes del campus de Ourense que lograron la excelencia en sus estudios: 13 en titulaciones de grado y tres en programas de doctorado.

Ellos fueron protagonistas en el acto académico de Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad, que tuvo lugar en el campus de Vigo, aunque no todos pudieron acudir al acto por motivos académicos o laborales. Es el caso de los tres investigadores brillantes premiados por su tesis doctoral. Se trata de Vanesa Santás Miguel, Pablo García del Río y Paula Rodríguez Seoane, todos ellos extraordinarios por el trabajo realizado en el programa de Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, con sede en la Facultad de Ciencias.

Tras superar este paso y lograr el último grado académico que concede la universidad, Vanesa Santás y Pablo García continuaron el camino de la investigación con sendas becas postdoctorales de la Xunta en universidades de Suecia e Irlanda, respectivamente, donde han dado continuidad al trabajo iniciado en los laboratorios ourensanos. En el caso de Paula, al acabarse el presupuesto en su departamento tuvo que buscar una salida y se presentó a las oposiciones de Correos, donde obtuvo una plaza.

De hecho, conseguir un premio extraordinario y defender una tesis brillante, en su caso sobre la valorización de fracciones residuales del árbol de Paulownia, no es garantía de estabilidad laboral. “A veces uno no se puede permitir esperar a que salgan becas y quizás tener la suerte de que te la den”, apunta la investigadora, que no ha dejado de lado su vocación: “En un futuro me gustaría trabajar en el departamento de medio ambiente y calidad de alguna empresa o ayuntamiento”. Graduada en Ciencias Ambientales, máster en Gestión del Desarrollo Sostenible y doctorada, señala que este galardón supone “un gran reconocimiento hacia todo el trabajo que conlleva la realización de una tesis doctoral”.

Vanesa Santás destaca igualmente “el esfuerzo que hay detrás de una tesis doctoral a nivel personal, pero también de grupo de investigación”, afirma. Bióloga y graduada en Ciencias Ambientales, en su tesis evaluó el efecto de los 3 antibióticos de tetraciclina mas usados a nivel mundial sobre las comunidades bacterianas del suelo. “Profundizar en temas que pueden tener impacto en la sociedad e intentar aportar tu grano de arena”, es uno de los motivos por los que ha elegido la carrera investigadora.

Para Pablo García, graduado en Ciencias Ambientales y máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, “acabar la tesis ya ha sido un gran premio, pero este supone no solo un reconocimiento al trabajo y esfuerzo durante estos años, sino también un acicate para continuar trabajando en este ámbito, que se vuelve más complicado cuanto más vas avanzando en él”, apunta. En su tesis, centrada en el concepto de biorrefinería, desarrolló estrategias de aprovechamiento de madera de Paulownia y macroalgas como fuente de compuestos de alto valor añadido para bioproductos y bioetanol.

Trece premios de grado

Los galardonados en estudios de grado son Andrea Luaces Pérez (Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos), Duarte Augusto Días Lorenzo (Ciencias Ambientais), Miguel Parada Carballo (Enxeñaría Agraria), Amado Tierra Lozano Ramírez (Xeografía e Historia), Jorge Domínguez Pavón (Dereito), Felipe Barcala Santos (Turismo), Andrea García Mato (Administración e Dirección de Empresas), Giselle García Carabelos (Educación Infantil), Inés Fernández Prieto (Educación Primaria), Ana Rodríguez Pérez (Educación Social), Alexia González Mohamed (Traballo Social), Sergio García Núñez (Enxeñaría Informática) y Nicolás González Carpintero (Enxeñaría Aeroespacial).

Paula Rodríguez: “Pude realizar mi doctorado con una beca estatal”

El interés de Paula Rodríguez por la investigación surgió también con el TFG. Una beca estatal FPI le permitió realizar el doctorado. Su tesis se centra en la en la valorización de fracciones residuales centrado en la valorización de fracciones residuales de una de las especies del género Paulownia, originario de China y caracterizado por comprender especies de rápido crecimiento. Estas fracciones, incluyendo hojas, corteza, flores..., sin previo valor comercial y obtenidas tras la explotación de su biomasa "han sido tratadas empleando diferentes tecnologías de extracción ambientalmente respetuosas entre las que se incluyen: extracción con agua subcrítica, extracción con CO2 supercrítico, hidrodifusión por microondas y gravedad y extracción asistida por microondas". La investigadora destaca que las diferentes tecnologías "han permitido obtener extractos ricos en compuestos bioactivos que presentan propiedades antioxidantes interesantes". El trabajo también propone la incorporación de los extractos obtenidos en la elaboración bio-hidrogeles funcionales enriquecidos en compuestos antioxidantes "que podrían ser utilizados tanto en el ámbito alimentario como no alimentario, como por ejemplo, el cosmético".

Pablo García: "Me enganché a la investigación con el Trabajo de Fin de Grado"

Pablo García, descubrió su pasión por la investigación con el Trabajo de Fin de Grado en Ciencias Ambientales: “Pude dar mis primeros pasos y acabar de engancharme, sobre todo en temas del departamento de Ingeniería Química, en el que hice la tesis. Al empezar el doctorado, me di cuenta de que lo que hacía incluía muchas de las cosas que me gustan, no solo trabajo en laboratorio, sino análisis de datos, escritura de artículos científicos y docencia”. En la tesis, explica, “se desarrollaron diferentes estrategias para aprovechar un material lignocelulósico (madera de Paulownia) y una macroalga invasora (Sargassum muticum) siguiendo un concepto de biorrefinería”.

Por un lado, detalla, el uso de la madera de Paulownia, que es un árbol de rápido crecimiento pero con bajos requerimientos de agua y nutrientes, "permite emplear una biomasa con alto contenido en celulosa pero con muy bajo impacto ambiental. Por otro, el Sargassum muticum es una especie invasora en la costa Atlántica de Europa (sobre todo España y Portugal), por lo que su eliminación del medio marino implicaría un beneficio ambiental, ya que no competiría con otras especies autóctonas, pero también un incentivo económico al valorizar ciertas fracciones con alto valor de mercado".

En cuanto al procesamiento, explica que "se aplicaron diferentes pretratamientos como la autohidrólisis, bien con calentamiento convencional o bien calentamiento microondas, deslignificación organosolv, ultrasonidos, etc., para separar las diferentes fracciones de ambas biomasas y encontrarles ciertas aplicaciones. La principal fue la producción de bioetanol (sustituto de la gasolina) a partir de las fracciones celulósicas (glucano) de ambas materias primas".

Vanesa Santás: "Me gustaría asentarme en la UVigo y liderar proyectos"

Vanesa Santás es licenciada en Biología y graduada en Ciencias Ambientales. Su tesis se centró en evaluar el efecto de los tres antibióticos de tetraciclina mas usados a nivel mundial (tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina) sobre las comunidades bacterianas del suelo. Además, detalla, "también se trató de evaluar si existían tolerancia a antibióticos de las comunidades bacterianas del suelo en suelos contaminados con antibióticos de tetraciclina, y si suelos contaminados con metales pesados podían generar co-tolerancias de las comunidades bacterianas del suelo a antibióticos de tetracilina".

Actualmente continúa con esta línea de investigación en la Universidad de Lund, Suecia, a través de una beca postdoctoral de la Xunta que financia una estancia de dos años. “A corto plazo me gustaría seguir formándome en el extranjero y exprimir al máximo esta experiencia”, señala, si bien su intención es regresar. “En un futuro me gustaría poder asentarme en la Universidad de Vigo y tener la oportunidad de liderar proyectos junto con mi grupo de investigación”.