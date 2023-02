Más de 150 juicios sin celebrarse en la primera semana de huelga de letrados

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia –secundada por 23 de los 29 profesionales de este tipo con los que cuenta la provincia de Ourense– ha provocado que en una semana –el paro indefinido se convocó el martes 24 de enero– hayan dejado de celebrarse 25 juicios en los juzgados de lo Penal 1 y 2 de Ourense y otros 70 en el juzgado de lo Social. En esta línea, se han paralizado algo más de 100 procedimientos en los distintos juzgados de Instrucción.

“La huelga afecta a los ciudadanos porque no hay prácticamente ningún documento del juzgado que salga si no cuenta con la firma del letrado, ni siquiera las resoluciones que son exclusivas de los jueces como es el caso de las sentencias. Ellos pueden dictar sentencia, pero la publicación de la misma exige la firma del letrado de la Administración de Justicia”, resume Cristina Villar, del Juzgado de Instrucción 1 y secretaria del Decanato.

Esto no se traduce solo en que los juicios no se celebren con normalidad y las causas no se instruyan, sino también en que las medidas adoptadas por los magistrados no se ejecuten –lo que afecta a indemnizaciones, pagos de pensiones, embargos, subastas y multas ya sentenciadas que afectan tanto a las arcas del Estado como a los ciudadanos de manera individual–.

Tampoco se están tramitando aquellos escritos que no requieran urgencia –en los que sí se incluyen derechos fundamentales, medidas cautelares, causas con presos o violencia de género–. “Está claro que la figura del juez es indispensable, pero también lo es la del letrado de la Administración de Justicia porque cualquier declaración de investigado, perjudicado o testigo debe llevar nuestra firma”, aclara Villar.

Según cifras oficiales, en la primera semana de huelga hay, en total, 3.020 escritos de trámites de procedimientos abiertos, 579 demandas y al menos 78 ejecuciones paralizadas que se suman a las vistas orales no celebradas antes reseñadas.

En el resto de las provincias gallegas la huelga indefinida está siendo secundada por más del 50% de letrados, a excepción de Lugo –donde de los 34 profesionales convocados solo se unieron a los paros un tercio–.

De otro lado, desde el comité de huelga se informa que en el día de hoy las letradas y letrados del Tribunal Supremo han emitido un comunicado anunciando su respaldo a esta protesta indefinida –por el momento– y han realizado un llamamiento para que, si no es la propia ministra, sean los partidos que sustentan al Gobierno los que “asuman el timón y promuevan una negociación sincera y directa con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia”.

“Esta vez estamos unidos y creemos que más fuertes que en otras ocasiones. Si no se cumple lo pactado no sabemos cuánto puede durar la huelga”, finalizaba la secretaria del decanato a la puerta de los juzgados.

El conflicto comenzó en el año 2009 y se creía haber llegado al final del mismo al acordarse una serie de compromisos –entre los que figura una adecuación salarial al aumentar las funciones y responsabilidades atribuidas a este personal público– pero no ha sido así.

En los próximos días se reunirán con procuradores y abogados

Ayer por la mañana, los letrados ourensanos colgaban las togas en el interior del edificio judicial emulando las acciones llevadas a cabo por compañeros de todo el país en los últimos días. “Cuando se firmaron los acuerdos en abril de 2022 nos comunicaron que se publicarían en el Boletín Oficial del Estado en el mes de octubre. Pero no ha sido así ni se nos ha trasladado ninguna información al respecto”, apunta José Luis Roig, delegado en Galicia del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Está previsto que en los próximos días mantengan encuentros con procuradores y abogados –preocupados por la parálisis que está sufriendo el sistema– y el viernes está convocada una manifestación en Santiago de Compostela a la que asistirán.

Tras una semana en la que el servicio público de Justicia está paralizado, desde el comité de huelga se ha exigido que sea el propio presidente Pedro Sánchez quien tome “urgentemente cartas en el asunto” para resolver el conflicto ante la que han calificado como “inexplicable dejación de funciones” de la ministra de Justicia Pilar Llop.

Las asociaciones convocantes señalan que ya se han suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales en toda España.