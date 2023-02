Quejas por un proyecto de Adif: “O muro de Berlín, non en Peliquín”:

A los vecinos de Peliquín y de Catro Camiños no les gusta el proyecto que el administrador ferroviario Adif plantea en su parroquia, ubicada en el municipio de Ourense, para eliminar un paso a nivel y dar continuidad a las obras de actuación que se están acometiendo en las línea Monforte-Ourense-Vigo.

Representantes de los vecinos de ambos lados del paso a nivel protestaron para hacerse oír que Adif estudie otras vías. Uno de los vecinos señala que “este paso a nivel lo quieren eliminar y nos quieren hacer una pasarela que comunique esta zona con la otra (Peliquín con Catro Camiños). Pero la solución que nos dan es una pasarela con dos ascensores que no satisface nuestras necesidades diarias, porque nos deja completamente aislados”. Cuando es preguntado por las vías de comunicación terrestres dice que “ahora los coches pasan por este paso a nivel en segundos, evidentemente. Pero cuando se ejecute no vamos a poder pasar por aquí, por lo que tenemos que dar un rodeo enorme para poder estar comunidades entre nosotros”.

Conocedores del proyecto escribieron cartas al administrador ferroviario para que valorasen otra opción, como construir un paso subterráneo para vehículos. “Les escribimos varias cartas pero no tenemos contestación sobre ello, ni tampoco información al respecto. También nos reunimos con el subdelegado del Gobierno y uno de los encargados del proyecto y nos dijo que no había otra cosa que hacer que nos conformaremos”, señala el vecino.

Adif sostiene, para mantener la ejecución del proyecto, que un paso subterráneo dañaría infraestructuras de su titularidad por lo que no es viable un cambio de proyecto.

Los vecinos lo califican como “un despropósito” que supone “aislar” a vecinos que pertenecen a la misma asociación. Otro vecino comenta que “estamos descontentos con la forma de llevar esta situación porque a nosotros no nos satisface que nos dividen ya que e tenemos mucha relación y eso haría que estuviéramos incomunicados. Ahora mismo estamos a unos minutos, pero después tendríamos que coger el coche para ver a un familiar, es incomprensible”. Y añade que “ya no solo en las relaciones sociales, si no que para nuestros quehaceres diarios cruzamos el paso a nivel todos los días, para la farmacia, para al supermercado y para los servicios básicos. De la forma que pretende hacer Adif tendríamos que dar más vuelta con los perjuicios que con ello conlleva”.

Obras y expropiación

Adif todavía no señaló plazos para el inicio de las obras ni los vecinos tienen información sobre cuándo se procederá a ejecutar dichas actuaciones. Es por eso que todavía conservan esperanzas de que se modifique el proyecto y se aporte una solución técnica a un problemas de infraestructuras que se convierte en problema social y de necesidades básicas.

El administrador ferroviario también comunicó hace 9 años la expropiación de las casas para la construcción de la entrada del AVE en la ciudad. Una situación que mantiene a algunos vecinos en una situación de indefensión. Uno de los ejemplos es una vecina que alega que “tengo mi casa expropiada desde el 2014 y no sé que va a pasar con ella. No la puedo arreglar, no la puedo vender y el problema es que no sé a dónde me voy a ir cuando me la quiten. Es una situación de indefensión total”. Y añade que “yo paso todos los días para ver a mis familiares y si nos hacen esa pasarela nos van a dejar aislados”.

Adif advierte que el Concello de Ourense aceptó en su día el proyecto que está aprobado, pero los vecinos reivindican que “el muro de Berlín, no en Peliquín”. Este lema hace referencia que para la adecuación de la entrada de la alta velocidad en la ciudad Adif construirá un muro de siete metros que lo que hará es “separar más los barrios” y es por eso que piden que se modifique ese otro proyecto. La permeabilidad de la que hablaba Norman Foster en su maqueta, solo queda eso la maqueta. Ourense estará dividida por una playa de vías, por un muro de 7 metros y por una pasarela que indigna a los vecinos de Peliquín y Catro Camiños.