La plataforma del centro para adultos con discapacidad pide la gestion “directa”

“¿Por qué nos dejan de lado? ¿Por qué no nos quieren recibir”. Son las palabras de Eva Gutiérrez, representante de la plataforma ProCAPD que reivindica un centro de discapacidad público con una gestión directa. Ante la falta de este compromiso por parte del gobierno gallego, primero con Núñez Feijóo y ahora con Alfonso Rueda, los padres y madres, así como representantes del PSdeG y del BNG, reivindicaron ayer que la Xunta de Galicia “aclare cuál será el futuro del centro de discapacidad de Ourense” .

La representante de la plataforma hace hincapié en lo que ocurre, “algunas veces, no siempre”, en las residencias privadas o concertadas en cuanto a atención y afirma que “las ratios de cuidados no son lo mismo en los centros públicos, que en los privados, al igual que las inspecciones, por lo que no nos iremos tranquilos sabiendo que nuestros hijos y nuestras hijas quedan en manos de un empresario y no de la Xunta de Galicia”.

El gobierno gallego volvió a adjudicar las obras del CAPD, después de ser paralizadas por al empresa adjudicataria por el alza del precio de los suministros, y ante reanudación de la ejecución de la infraestructura, la representante dice que “es un insulto que a día de hoy y después de anunciar que se retomaban las obras haya solo uno o dos obreros trabajando”. También se pregunta “si esto es empezar una obra, con un obrero con un taladro” y afirma que “estamos ante un abandono y una tomadura de pelo, ya que pongo en entredicho que con uno o dos obreros las obras estén finalizadas en 13 meses, por lo que no sé se tendremos que venir nosotros a poner ladrillos”.

La diputada socialista en el Parlamento Gallego, Marina Ortega, acusó al PP de “jugar a confundir, afirmando que el centro es de titularidad pública, algo que todos y todas sabemos, ya que se va a construir con dinero público de todos los gallegos”. Y ve en la falta de concreción de una respuesta clara, una “falta de respeto de la conselleira de Política Social, Fabiola García, ya que no fue quien de recibir a las familias a día de hoy, cuando llevan desde 2016 movilizándose y reivindicando un centro de gestión pública”. Cabe recordar que Ourense es la única provincia de Galicia que no tiene un centro de atención a personas adultas.