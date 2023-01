Ya se respira entroido en Ourense y también el arte bebe de esta tradición con gran arraigo en la provincia. El Centro Cultural Marcos Valcárcel inauguró este viernes la exposición “Entroido. Mobiliario vestido”, del escultor ourensano A. M. Rodríguez Romero ‘Piquico’, inspirada en las máscaras y personales singulares del carnaval. La colección, compuesta de obras de madera, podrá visitarse hasta el 26 de febrero en este espacio expositivo de la ciudad.

En el acto de presentación participó el historiador del arte Luis Antonio Vázquez Estévez, que recordó que el Entroido alude al paraíso “no que todo está permitido, onde o home racha as barreiras xerárquicas con total liberdade, relativiza o poder e establece as súas propias normas para acadar finalmente o camiño do irracional e excesivo durante un período limitado”.

Viene siendo, dijo, “a inmortalidade do pobo”, y se refirió a la libertad creativa del artista Piquico, que con esta colección “racha moldes no concepto e a forma. O concepto consiste en tallar esculturas aparentemente funcionais, esculturas-moble, pero este non é o seu fin fundamental, aínda que si parte do seu sentido. A escultura é un personaxe vivo na acción do Entroido, pero aquí, inmóbil, é xa un moble ou una escultura-tótem”.

Una ‘mázcara’ botellero

Así, un paso por la exposición muestra al “Touro de Celavente”, que nace de una mesa reconvertida de un confesionario, o la “Mázcara de Buxán”, de O Bolo, transformada en botellero. La “Pita de Eiroás” es también un figura estática con forma de banco en la que uno podría sentarse. En lo alto, una “Pantalla” vuela como una libélula.

En su intervención, la diputada Luz Doporto destacó la “potencia” de una exposición que reflexiona sobre el Entroido a partir de obras “tremendamente libres” en las que la madera es protagonista.

Las obras presentan diversos tamaños, con piezas de gran formato, como la titulada “Rotonda do Entroido”, de máis de cinco metros, que acoge a peliqueiros, cigarrones, felos o pantallas, entre otros personajes de la fiesta más popular de Ourense.

No es la primera vez que el Marcos Valcárcel programa exposiciones vinculadas a esta celebración. El director del centro cultural, Francisco González, repasó algunas otras propuestas organizadas en años anteriores y recalcó el compromiso de esta instalación con esta tradición tan ourensana.