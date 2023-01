La implantación del control de tráfico en el casco viejo con cámaras tendrá que esperar

“Seguimos igual o peor que antes de la retirada de los bolardos. La entrada de coches al casco viejo es continua; son muchos puntos distintos por los que entran y ahora sin control, y nos encontramos a veces con coches encima de los veladores de nuestras terrazas”, denuncia Kaira, empleada en una cafetería del barrio histórico de Ourense. Las quejas no son aisladas. Se quejan los comerciantes en general y asociaciones de vecinos como Casco Vello ya denunciaron su hastío de que esta zona declarada peatonal sea un “parking gratuito”, y además zona de paso de coches a toda velocidad, para atajar.

En breve se cumplen tres años de la eliminación del sistema de control de acceso al casco histórico de la ciudad mediante el sistema de bolardos, un mecanismo que el propio alcalde, Gonzalo Jácome decidió retirar, tras bautizarlos como “bolardos asesinos”, por el gran número de daños a vehículos e incluso a peatones que habían causado este sistema de bolardos escamoteables, al accionarse estos antes de que el vehículo atravesara la calle.

Pero el problema parece que no podrá resolverse de forma inmediata. El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudad, Telmo Ucha, reconoció en declaraciones a FARO que, el proceso de adjudicación del sistema de cámaras de control de acceso al casco viejo, el que han barajado desde el principio como el método más efectivo para garantizar el carácter peatonal de la zona histórica, está ya casi cerrado en lo que respecta a su departamento, pero no se atreve a dar fechas de implantación del mismo, pues tiene que ser supervisado por técnicos y “cuando salga de aquí, no sabemos el tiempo que va a detenerse en Contratación, por ejemplo”.

Todo apunta a que va a ser difícil dejarlo rematado en este mandado, pues el control de accesos al casco viejo se incluye dentro de un paquete global de un millón de euros, que incluye también cámaras de vigilancia en rotondas y radares, y la lentitud en la criba e informe por parte de los técnicos, es ya un clásico municipal.

Los vecinos de la zona histórica se quejan de que, si bien se ha notado menos acceso de vehículos por la zona de Santo Domingo, debido al corte al tráfico por las obras de la rampa mecánica de Concordia, es habitual la entrada por otros 16 puntos de acceso, antes controlados con bolardos y, según los residentes del casco viejo, plazuelas y calles se convierten, todo el día y sobre todo por la mañana, en zonas de estacionamiento, con vehículos que permanecen durante horas, en lugares que dificultan el paso a todo tipo de transporte.

El proyecto en cuestión salió a concurso con un precio de salida de 220.000 euros, que podría sufrir una ligera bajada posiblemente cuando se cierre la adjudicación del mismo a alguna de las dos firmas que han concurrido al concurso íntegro.

Colectivos como el de transportistas que se encargan de llevar suministros a negocios de la zona histórica, también se queja de la proliferación de coches aparcados, cerrando el paso o zonas de carga o descarga, lo que dificulta su trabajo. Es habitual también que los coches de los infractores creen problemas a taxis, vehículos de residentes o servicios de urgencias.