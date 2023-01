Dos hipótesis acercan la identificación de dos de los asturianos fusilados en Celanova

Cada vez más cerca del descanso y la reparación. El antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Fernando Serrulla, tiene dos favoritos, dos hipótesis sobre quiénes pueden ser dos de los siete asturianos fusilados en Celanova, el 22 de septiembre de 1939.

Abelardo Suárez del Busto, 28 años; Alfonso Moreno Gayol, 26 años; Baldomero Vigil Escalera Vallejo, 19 años; Belarmino Álvarez García, 29 años; Guillermo de Diego Álvarez, 25 años; Marcelino Fernández García, 21 años; y Mariano Blanco González, 36 años fueron fusilados en una fosa común en el cementerio de Celanova. Después de una recopilación histórica, un trabajo de documentación, una laboriosa tarea arqueológica y un análisis forense llega el análisis genético de los cuerpos para que dos familias tengan a sus seres queridos. a hija de Marcelino Fernández y las dos nietas de Abelardo Suárez esperan impacientes los resultados de la identificación del ADN que cada vez están más cerca.

Fernando Serrulla señala que “después de analizar los cuerpos tengo un par de hipótesis. Creo, pero no tengo la certeza de eso tendrá que encargarse el análisis genético, que Marcelino puede ser el número 3 y Abelardo el Nº9. No es una certeza, repito, pero llevaremos estos dos individuos al laboratorio para que puedan comenzar por ellos el análisis genético”.

En base a unos parámetros y después de elaborar un informe, el antropólogo llevará estos restos al laboratorio genético Luis Concheiro para que hagan los cotejos. Serrulla señala que “todos tienen una edad parecida, excepto uno, pero creo que estas hipótesis pueden ser buenas, a ver si se confirman”.

Sobre el uso de la inteligencia artificial de superposición craneal de la que habló en una entrevista en FARO, dice que “creo que no va a hacer falta, porque los cráneos que tenemos no están muy bien conservados. Consultaré con los profesores de la Universidad de Granada”. En relación al calendario para conocer si son Marcelino y Abelardo y entregárselos a las familias, explica que “si fueran huesos recientes los resultados los podríamos tener en uno o dos meses, pero siendo unos huesos de 80 años y en el estado de degradación que se encuentran no podemos saber cuándo estarán. Porque eso va en función de unos parámetros que tienen que salir, 20 marcadores, a veces se necesitan tres o cuatro repeticiones y otras hacen falta siete, ocho, diez... entonces no podemos hacer una predicción, eso lo marcará el proceso genético”.

Final de un proceso

Los siete asturianos fusilados partieron de Gijón por mar subidos en el “Gaviota”, fueron detenidos en la ría de Ribadeo y condenados a muerte, después de pasar por Camposancos ( Pontevedra). Estuvieron en la cárcel de Celanova y fusilados en el cementerio de la localidad.

Más de 80 años después el Comité da Memoria Histórica da Comarca de Celanova recogió sus historias y gracias a un plan estatal y autonómico de Memoria Histórica pudieron excavar la fosa. De esto último se encargo un equipo multidisciplinar donde colaboraron varios grupos de investigación (Histagra, el Síncrisis, el Imelga y el Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”) y un grupo de arqueólogos. Tras el análisis forense de Fernando Serrulla, es momento del análisis genético, del cotejo de unos huesos que tienen la marca histórica de España. Los resultados determinarán si se trata de Marcelino y Abelardo y si no son las dos hipótesis que facilitó Serrulla al equipo genético, quedan otros cinco cuerpos que pueden ser. El final de un proceso está, cada vez, más cerca.