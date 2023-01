Los jóvenes empresarios facturan 36 millones al año: “Ourense sigue siendo tierra de futuro”

La coyuntura inflacionista ataca al emprendedor, al pequeño comercio y también a los empresarios. En ese escenario en el que se mueve el tejido productivo, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) hizo balance del pasado año describiendo que el número de asociados se mantiene, con 140, y que el volumen de facturación que tienen son de 36 millones de euros al año.

Sus estadísticas indican que el 18% de los asociados son del mundo de la comunicación (el grupo mayoritario) y después le siguen el comercio local, la salud, la alimentación y la hostelería. Un 14% de los socios facturan más de un millón de euros y un 45% tiene una facturación entre 100.000 y un millón.

La directiva de los jóvenes empresarios de la provincia de Ourense analizó el perfil de asociados, sus actividades laborales y sus eventos del año anterior. Nuria Iglesias, presidenta de AJE, destacó que “en Ourense hay futuro, estamos aquí para demostrarlo”. Y enfatizó en la visibilidad de la mujer en el mundo de la empresa y el emprendimiento diciendo que “el porcentaje femenino de asociadas cada año es mayor. Actualmente tenemos un 35% que son mujeres, frente al 65% que son hombres. Todavía falta por igualarse por los porcentajes, pero estamos viendo que las mujeres están emprendiendo y que lo están haciendo con éxito”.

Presencia internacional

Sus asociados tienen 506 empleos directos lo que denota que “en Ourense también se genera empleo” y sus productos se exportan a 12 países diferentes, entre los que se encuentran Francia o Japón. Nuria Iglesias remarcó que “el futuro no solo es estar en Ourense, sino que lo hacemos desde Ourense, que eso es muy importante porque mandamos un mensaje de que si se puede. Ourense sigue siento tierra de oportunidades”. Sobre la pérdida de algunos socios explica que “principalmente fue por el aumento de los costes de producción y la inflación porque los que dejaron de ser autónomos dijeron que no podían con los gastos, que les ahogan. Es importante que se nos escuche porque estamos en una situación muy difícil”.

Se pone como reto para 2023 recuperar todas las actividades presenciales y llegar a 160 asociados. Nuria comenta que “el reto es seguir teniendo presencia y la voluntad y solidaridad que hay entre los socios, porque en momentos de necesidad de recursos laborales, se crea comunidad y eso es importante. Hay que estar unidos”.

A los jóvenes que quieren emprender y no se atreven les dice que “poner en marcha una empresa o un proyecto no es fácil, pero es muy gratificante”. Y finalizó mandando un mensaje de reivindicación a las administraciones públicas diciendo que “pedimos que se nos tenga presentes y que trabajemos de la mano. No solo es dar subvenciones en momentos complicados, que también, sino en ofrecer infraestructuras, servicios u otros recursos que podamos necesitar”.

Un definido “compromiso social”

La directiva de AJE quiso destacar el “compromiso social” que tiene la entidad con diferentes causas. En relación a ello, señaló el calendario que hicieron con AODEMPER (Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas de Ourense) con un claro “compromiso con las personas, que al final son ellas que nos dan información, mantenemos el contacto con ellas y las que nos dieron toda una lección de perseverancia y fortaleza”.

El “Polígono virtual”, un proyecto innovador

En el horizonte de 2023, tienen claro cuál es el programa a seguir y dentro de él, se encuentra el “Polígono virtual”. Un proyecto innovador que cuenta con la colaboración del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) y con el Parque Tecnológico de Galicia - Tecnópole. La presidenta de AJE arguyó que “será un apoyo autónomos y pymes, en su proceso de digitalización a través de herramientas y asesoramiento personalizado en diferentes ámbitos. Es el aliado perfecto para mejorar la competitividad de las empresas asociadas y lanzarse al mundo digital de la mano de expertos y profesionales”.