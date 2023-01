El edil de Ciudadanos del Concello de Ourense, Pepe Araújo, denunció ayer lo que considera un fraccionamiento de contratos en servicios que el gobierno local adjudicó para la celebración de la carrera del San Martiño de 2022, criticó la gestión municipal de Jácome y estudia acciones legales por las posibles responsabilidades que pueda generar dicho fraccionamiento.

El edil de Ciudadanos hizo una comparativa de las carrera de 2019 con la de 2022, analizando los servicios contratados relativos a la competición en sí (cronómetros, arco, scanners, promoción del evento..) y también la adjudicación para la elaboración de las camisetas.

Sobre esto último, alegó que “las camisetas del 2022 son peores que las del 2019 y el gasto por ciudadano en 2019 fue de 1,8 euros más IVA y en 2022 fue de 2,50 euros más día. Para la carrera de 2019 se elaboró un pliego de condiciones para saber el número de camisetas a elaborar, donde se iban a repetir y una serie de condiciones para garantizar la transparencia y la gestión. Pero es que en el 2022 no se produjo ese pliego de condiciones y fue adjudicado a una empresa. Resulta que el número de camisetas que hizo una empresa fue de 5.999 por un importe de 14.957 sin IVA, cuando el límite legal son 15.000 euros. Resulta curioso que las otras camisetas fuera la concesionaria de limpieza Ecourense la que se hiciera cargo y en el expediente al que tuve acceso no figura ese trato con la empresa como patrocinador. No aparece ni el número determinado de camisetas ni el importe que costaron”.

Pepe Araújo también pidió acceso al expediente para analizar y fiscalizar la gestión económica y de contratación de los servicios prestados en la carrera y señala que “la empresa subió los precios en 2022, a eso no tengo nada que decir, pero es una crítica a la forma de proceder y a una cuestión que roza la ilegalidad”. En base a los mismos conceptos y los mismos servicios que en la edición de 2019, la empresa recibió dos pagos, uno de 2.099 euros y otro de 13.809 (ambos sin IVA). El edil de Ciudadanos entiende que estas dos facturas suponen un fraccionamiento del contrato ya que “se superaría el límite de los 15.000 euros marcados por la ley para la adjudicación de un contrato menor por un servicio. Entiendo que, como siempre, les pilló el toro y afirmo y entiendo que es un fraccionamiento de contrato”. El edil de la formación naranja señala al alcalde directamente y señaló que “la parte más grave no es solo el fraccionamiento del contrato, si no que, según me confirman, el Concello recibió una propuesta inferior a la adjudicada para la realización de los servicios. Consultado el expediente no vi ese presupuesto y haremos llegar una petición por registro para que se nos de acceso a ese presupuesto”.

Cruz Alta y multa

El alcalde de Ourense presentó esta semana las obras de movilidad que pretende llevar a cabo en el barrio de Cruz Alta, a lo que Pepe Araújo comenta que “presentó a los vecinos un proyecto infinitamente peor, desoyó los análisis técnicos de los expertos en materia de movilidad y presentó un proyecto cutre, en comparación con lo que se había acordado que daba una solución técnica perfecta. Al final, los vecinos tendrán que subir un poco en un ascensor, caminar y volver a caminar”. En relación a la multa impuesta en Vigo a un coche de renting gestionado por Alcaldía y su personal del cual se desconoce todavía el conductor dice que “debería ser noticia que los coches del Concello tienen vida propia y comportamientos propios. Es un insulto a la inteligencia”.

Sobre su futuro político: “Cuando tenga algo que decir, lo haré público”

“El ritmo no me lo marca nadie”. Esa fue la frase de Pepe Araújo, después de que Gonzalo Jácome anunciara que el edil de Ciudadanos se marchaba de la formación naranja en sus redes sociales y después retirando dicho mensaje. El único edil de Ciudadanos comentó que “lo que realmente me parece grave es que estemos atentos a sus chascarrillos y me niego a que me marque la agenda ni a mi ni a nadie”. Y añadió que “sobre mi futuro político, no voy a hablar en estos momentos, nunca entré en esta cuestión y ahora no es el momento porque cuando tenga algo que decir, convocaré y lo diré”. Sobre los rumores de su marcha al PP dijo que “me llega que lo ven positivo, pero bueno podría hablar de otras propuestas políticas que recibí”. Y sentenció a las preguntas sobre su posible salida de Ciudadanos y su llegada al PP que “nunca levantaré la mano para que Jácome sea alcalde, siempre estaré en el otro lado para que no lo sea”.