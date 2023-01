Recreación infográfica de cómo quedaría la cárcel vieja tras su reforma

El gobierno local ha presentado un proyecto de remodelación de la antigua cárcel de calle Progreso, como hoja de ruta para una futura reforma, cuyo coste se estima en casi 4 millones de euros, de los cuales, explican, ya se han solicitado 3 millones a la Unión Europea. El diseño pretende ser polivalente, dado que no se sabe aún que fin se dará al destartalado edificio, que podría ser para fines educativos (sede la UNED) o cualquier centro multiusos, administrativo o cultural. Lo que si se descarta ya es el uso como hotel-balneario.

Si bien el ejecutivo municipal de Jácome estima que la obra podría comenzar a ejecutarse a principios de 2024, el PSOE le recuerda que es un edificio protegido en zona declarada BIC y, por lo tanto, no se puede hacer nada hasta que se ejecute el Plan Especial de Reforma Interior, nuevo Peri de As Burgas, ahora mismo bloqueado.

Al margen de eso, el estudio encargado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome y que marca, con un extenso catálogo de recreaciones infográficas, el modelo propuesto, fija las bases de lo que puede llegar a hacerse, cuando se superen toda las difíciles barreras administrativas y de planeamiento urbanístico y de protección a los que debe someterse este edificio.

En esta línea, el proyecto del Concello pone sobre la mesa diferentes posibilidades de uso para el inmueble, que podría ser sede de la UNED o espacio multiusos municipal. El documento técnico prevé un uso mixto docente y administrativo, que permitiría ambas opciones.

Descartado el hotel balneario

A su vez, las obras darán como resultado, “unas instalaciones flexibles, que admitirán con facilidad otros usos como el sociocultural o el comercial, descartando el uso de hot- balneario por no admitir un número suficiente y la disposición correcta de las habitaciones y demás estancias necesarias”.

La inversión total prevista roza los 4 millones de euros, de los cuales se solicitaron casi 3 millones de fondos europeos. La mitad de ese importe se destinará a actuaciones de mejora de la eficiencia energética, destinando el restante a la mejora de la accesibilidad, de la habitabilidad, de la sostenibilidad ambiental y a la conservación del edificio.

La propuesta aprovecha las ventajas que proporciona el inmueble histórico, situado en una parcela exenta, de tal modo que se facilita la ejecución de la obra y se reducen los plazos. Las actuaciones son respetuosas con la protección patrimonial y arqueológica del edificio, y facilitan una tramitación ágil de las autorizaciones sectoriales pertinentes” .

El edificio de la vieja cárcel de Ourense es propiedad del Concello desde el año 2001, tras una compleja negociaciación que culmino a mediados de aquel año.

Son 22 años de abandono, a lo largo de los cuales los distintos gobiernos municipales, fueron presentados proyectos, algunos ya con fuerte exhibición de infografías, de cómo podría quedar ese edificio, para el que el primer uso previsto era como balneario, aprovechando para ello las surgencias que hay en la zona.

Esa posibilidad se descartó, pese a la inversión realizada por el Concello, en expropiaciones, para ganar espacio para el fallido hotel con balneario. Mientras, l inmueble se iba deteriorando y ya en el anterior mandato con Jesús Vázquez como presdiente fue necesario proteger la fachada para evitar nuevos desprendimientos de casquetes y partes del edificio sobre la acera.

Para la oposición es una obra irrealizable a medio plazo y “una cortina de humo electoral”

La Xunta gobernada entonces por el bipartito, declaró todo este entorno de As Burgas en el que se ubica también la antigua cárcel de Ourense, Bien de Interés Cultural, con la publicación del acuerdo definitivo en el Diario Oficial de Galicia del 27 de febrero de 2007, tras desestimar todas las alegaciones. Ese esa amplia zona quedaba como área BIC, con catalogación de sitio histórico, lo que imponía el máximo grado de protección del conjunto. Ese sería uno de los principales problemas para agilizar este proyecto, tal y como prevé el Concello, y por lo que la oposición critica que hay trabas suficientes como para que el mismo sea irrealizable a medio plazo. Según la portavoz municipal del PSOE, Natalia González, “hay por un lado, informes que desestiman que sea la sede de la Universidad de Educación a Distancia y sin sacar adelante el Plan Especial das Burgas que Jacome tiene bloqueado no se puede actuar”. Por este motivo creen que “es otra cortina de humo electoral de promesas que no valen nada, y que solo son para tapar vergüenzas, pero que no engañan a nadie”, indica la concejala.