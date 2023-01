La Fiscalía no seguirá adelante en el procedimiento por un presunto delito leve de maltrato de obra del que ha salido absuelto, en primera instancia, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que tuvo que sentarse en el banquillo tras la denuncia de una sindicalista de Comisiones Obreras (CC OO), Lola Panero, a la que dio un empujón para apartarle el megáfono que la representante de los trabajadores utilizó cerca de la cara del regidor, durante una concentración, en el marco de la huelga de transporte urbano, que tuvo lugar a las puertas del Concello en mayo de 2022.

En el juicio, celebrado el pasado 17 de enero, la fiscal Elena Fernández solicitó la imposición de una condena al regidor por un total de 300 euros de multa. Benjamín Mayo, el letrado de la acusación particular, pedía una sanción de 2.250 euros, así como 1.500 euros de indemnización a favor de la perjudicada, para compensar los daños y perjuicios sufridos. El juez consideró que el empujón no constituía infracción penal alguna. Después de esa decisión, la Fiscalía de Ourense ha acordado que no va a recurrir la sentencia absolutoria.

En todo caso, el procedimiento no termina en este punto, porque la acusación particular sí tiene la intención de recurrir, en apelación, a la Audiencia Provincial de Ourense. Tras conocerse la absolución en primera instancia, la sindicalista manifestó esa misma jornada que “en principio sí vamos a recurrir”. También expresó esas intenciones, entonces, el bufete de abogados que la representa.

Los pasos que ha dado el abogado ratifican esa decisión. El letrado de la acusación particular solicitó la grabación de la vista oral, celebrada en Instrucción 2 de Ourense, con la finalidad de preparar el recurso de apelación.

En definitiva, solo con el impuso de la denunciante, la Audiencia Provincial examinará este caso por escrito en la segunda instancia. Lo hará un único magistrado, y no la sala conformada por tres, puesto que, con los delitos leves, el tribunal de apelaciones está integrado por un solo juez.

“Realmente quien sufrió el ataque fui yo, porque estuve a punto de sufrir un daño acústico severo ya que me gritó cerca el oído con el megáfono”, manifestó el alcalde después de conocer la sentencia. En la vista, señaló ante el juez que no había pretendido agredir o maltratar a la denunciante sino alejar el megáfono de su cara, por temor a sufrir una lesión acústica.

El magistrado Leonardo Álvarez –sustituyó al titular del juzgado de Instrucción 2, Luis Doval, tras apartarse este de la causa debido a que su esposa fue contratada en este mandato como personal de confianza del gobierno municipal– expresó en la sentencia absolutoria: “Bien es cierto” que la reacción del regidor durante el incidente con la sindicalista “quizás sea un tanto desproporcionada, pero en ningún caso la misma alcanza la intensidad suficiente como para ser considerada delictiva”.