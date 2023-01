La política hizo coincidir a ambos durante unos años como cargos socialistas . Paco Rodríguez en su puesto de alcalde de Ourense entre 2007 a 2012, y Emilio Pérez Touriño en calidad de presidente del bipartito PSOE-BNG en la Xunta entre 2004 y 2009. Fue el único intermedio de izquierdas al frente de la Xunta entre los gobiernos de Fraga y Feijóo.

Anoche volvieron a coincidir ambos, esta vez en el Liceo de Ourense, donde Emilio Pérez Touriño presentó su último libro, “El horizonte europeo”, un ensayo que apuesta por el fortalecimiento de una Europa unida como garante de la democracia y las política públicas y fuerte contra el ascenso de los populismos.

En el acto de presentación Touriño estuvo flanqueado por el presidente del Liceo, Javier Casares, y por Paco Rodríguez, en un contexto con cambios, pues el exalcalde jubilado, fue designado por el PSdeG-PSOE como cabeza de lista de nuevo a la Alcaldía de Ourense en mayo de 2023.

A la pregunta de qué opina del regreso de Paco Rodríguez, que abandona su tranquila etapa de docente jubilado, para regresar a la primera línea de la política municipal, Touriño dudó en señalar que “sobre todo Paco es un buen amigo, al que tengo un gran respeto y admiración por su labor”.

Considera que ese sorpresivo regreso del exalcalde a la política “es un esfuerzo generoso con su ciudad que vive momentos complejos políticamente, ante un gobierno local descabellado, por no utilizar otros adjetivos” señaló.

Cree que “su regreso fue un paso difícil para él a nivel vital, pero un acto de amor para que su ciudad recupere su sentido cívico y las políticas socialdemócratas” añadió Pérez Touriño.

El expresidente y exalto cargo socialista, venía a Ourense a hablar de su libro, que aboga por blindar la democracia y las política socialdemócratas en el ámbito supranacional, en un contexto difícil, y no quiso posicionarse sobre una posible cooperación, más que pacto de gobierno, entre PP y DO para sumar en Ourense si no hay mayorías. “No me corresponde hablar de algo que no conozco a fondo; Paco representa una línea socialdemócrata, y Cabezas es un candidato profundamente conservador, pero el talante personal de os candidatos siempre es importante para llegar a acuerdos por la ciudad” señaló

Pero el objetivo era ayer la presentación de “El horizonte europeo”, un alegato a favor de la unidad y para construir una Europa con más capacidad económica, con más capacidad política, con una mayor densidad democrática, pues a raíz de la pandemia, se marca un antes y un después donde no podría ser posible la recuperación económica, la sostenibilidad de las economías, del gasto público, de los planes de recuperación, si no fuera por los instrumentos comunitarios” indicó Touriño

Cree que el papel de la UE y del Banco Central Europeo jugaron fueron “fundamentales” y también juegan “un papel relevante e impensable en el escenario global, con motivo de la guerra de Ucrania tratando de mantener la unidad frente a esa invasión criminal”, explica el autor.

Según Touriño, la pandemia ha provocado, un retorno al modelo de Estado, políticas públicas y es una paso adelante en la construcción Europea. Hace falta más Europa, ante la fragilidad de las democracias, las autocracias, de los movimientos populistas que reclaman un retorno a un pasado imposible, levantando fronteras y muros, con la extrema derecha entrando con fuerza en algunos países. Frente a esa línea que reclaman una vuelta al pasado, y esa extrema derecha hay que fortalecer esa idea de Europa” , aseguró.

El PSOE elogia la etapa de su exlíder como “la más fructífera para Ourense”

El PSdeG-PSOE aprovechó la presentación ayer, en el Liceo del nuevo libro de Touriño para agradecer al expresidente de la Xunta de Galicia su compromiso político con la ciudad, en especial entre los años 2005 y 2009, “como período de referencia para Ourense. En este sentido, subrayaron la necesidad de “recuperar el espíritu político Touriño”, cuya visión estratégica permitió impulsar Ourense como “ciudad emergente” en el sistema gallego de grandes urbes a través de proyectos de fondo calado a nivel territorial, entre los que destacaron n la histórica liberación de los peajes entre Ourense y Santiago, la implantación de la sede de la Confederación Hidrográfica o el Complejo Ferroviario Intermodal del barrio de A Puente, finalmente “estropeado” por el gobierno del Partido Popular señalaron.