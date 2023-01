El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, difundió a través de los canales municipales una nota a través de la cual se deja constancia de que no existía ningún “informe de los servicios jurídicos” del Concello, cuando dio las explicaciones en pleno por elegir a un condenado por abuso sexual para representar al Rey Baltasar en la cabalgata. A pesar de que la legislación vigente no determina que es obligatorio la petición de un certificado negativo de delitos sexuales, la oposición le recrimina que no lo haya pedido, cuando los gobiernos anteriores de PSOE y PP tampoco lo pidieron.

El 20 de febrero de 2020 se publicaba en el BOP la figura del coordinador general, ligado a la Alcaldía del Concello de Ourense, y, en base, a un apartado le corresponde “a elaboración de estudos, informes e propostas de actuación nas materias relativas á administración municipal que lle encomende a Alcaldía”. Bajo esa función, el más conocido como “city manager” elaboró una “nota informativa para el debate del pleno” que consistía en la legislación vigente sobre la petición del certificado negativo de delitos sexuales. De la cual se acredita que no era obligatorio pedirlo. El gobierno municipal envió un comunicado donde se hacía referencia a que “formalmente no se emitiera tal informe (en el momento del pleno) por los servicios jurídicos del Concello de Ourense. Únicamente se redactó una simple nota informativa sobre la cuestión legal referida, elaborada por este órgano directivo, para la preparación de debate”.