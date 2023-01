Mi infancia es la sustancia y la argamasa de todo lo que puedo ver y sentir. Muchas veces soy incapaz de narrar las sensaciones que cualquier museo, cualquier calle, cualquier situación me han producido, sin recordarla. Me pregunto muchas veces si lo que veo no es más que lo que he visto o es algo que estoy viendo. Aun cuando escucho música es como si estuviese oyendo la eterna canción del Eiroá, el río en donde me bañé y aprendí a nadar de niño. A veces siento una extraña coincidencia entre el interior y el exterior, como si mi intimidad se desbordara y todo el exterior no fuera más que un campo sobre el que se derrama mi interior, como si todo no fuese más que una aparición de lo que fue. Cuando estoy lejos, toma una intensidad inaudita. Después de tantos años lejos, haber vivido aquí estos tres últimos gracias a una desgraciada circunstancia aún me han hecho mucho más difícil lograr contento lejos de aquí. Me lo contó tomando el vermú al salir de la misa de San Antón, patrono de Loureses. Y cuando salía, me dijo entre lagrimas: “Mañana me iré hasta no sé cuándo”.

(*) Antropólogo