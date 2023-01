Ir al cole solo para jugar

Ir al colegio solo para jugar, tirar unas canastas o disputar algún partido. El sueño de tantos niños y niñas, y también de clubes deportivos, será posible en once centros educativos públicos de la ciudad gracias al acuerdo firmado por el Concello de Ourense, que ha tirado de su lista de contrataciones para que personal no funcionario se encargue de mantener abiertas esas instalaciones en horario no lectivo. El objetivo es que la ciudad gane en espacios de esparcimiento y ampliar también la oferta de recintos deportivos.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, compareció ayer con el personal de la lista de contrataciones que se ocupará de abrir esos once colegios públicos por las tardes para explicar la iniciativa. Así, se permitirá que instalaciones deportivas y de juego que estaban siendo desaprovechadas ofrezcan espacios de ocio a la juventud de cada barrio más allá de los teléfonos móviles y los videojuegos. “Con esta iniciativa queremos darle un servicio más a la ciudadanía desde el Concello, de forma que puedan disponer de las instalaciones deportivas de los colegios fuera del horario escolar, por las tardes y posiblemente también en los fines de semana”, indicó el regidor. Entiende que de este modo se conseguirá ampliar la oferta de recintos deportivos reales y prácticos de la ciudad ya que se trata de equipamientos que habitualmente están cerrados fuera del horario escolar. La finalidad es que sean utilizados por niños, jóvenes y y clubes que deseen disponer de espacios para la práctica deportiva. De momento no se han aclarado los horarios de apertura de estas instalaciones aunque, según explica el asesor municipal, Aníbal Pereira, en breve se informará a través de la web del Concello de los horarios definitivos y disponibilidad de los recintos. Los centros públicos de la ciudad que se ponen a disposición de alumnos y clubes para abrir sus instalaciones en horario o días no lectivos son el colegio Albino Núñez, Covadonga, Curros Enríquez, Mestre Vide, Amadeo Barroso, Irmáns Villar, Couto, Manuel Luis Acuña, Vistahermosa, Mariñamansa y Seixalbo. De este modo quedaría cubierta la dotación de instalaciones deportivas en los cuatro puntos cardinales del municipio ourensano. José Antonio Álvarez, presidente de FAPA Ourense (Federación de Asociacións de Pais e Nais de Centros Públicos) afirma que “esta es una petición que llevamos realizando hace tres años, tanto a nivel gallego como estatal”. En este sentido, muestra su apoyo al “primer paso dado por el Concello” e incluso a la posibilidad de ampliar también ese horario a los fines de semana y festivos. Además, otra de las peticiones que están tramitando a nivel gallego y estatal, pero solo en el ámbito escolar, es que “los comedores de los centros escolares públicos puedan abrir en vacaciones para dar servicio a una franja de población que, por la situación vulnerable de algunas familias, no puede garantizar una adecuada alimentación de sus hijos en estos periodos”.