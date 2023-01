El rector confía en lograr este año la acreditación del Campus Auga

El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, presidió este miércoles en Ourense el primer Consello de Campus de 2023, un año, augura, que será “decisivo” en el proceso de acreditación del Campus Auga, el proyecto de especialización del campus en torno a los recursos hídricos. La visita del comité evaluador está prevista para el próximo mes de febrero y la sensación es de optimismo: “Fíxose un excelente traballo para conseguir esta acreditación e agardamos ter unha resposta positiva”, apuntó el rector.

Lograr este sello es importante ya que implica una mayor financiación y un mejor posicionamiento en la negociación del mapa de titulaciones ya que, explicó Reigosa, “de conseguir esta acreditación, as titulacións que se poñan en riba da mesa e que teñan que ver con auga terían que vir para Ourense”. Señaló, por tanto, que se inicia un año de “grandes retos” para este campus y la institución en general, que contará con un presupuesto “extraordinario”, en parte, valoró, por la actividad investigadora de I+D+i.

En el caso concreto de Ourense, Reigosa destacó la puesta en marcha de los dos nuevos institutos de investigación que tendrán sede en este campus, el de Física e Ciencias Aeroespaciais y el de Agroecoloxía e Alimentación. Ambos centros, explicó, marcarán las líneas de investigación en sus respectivos campos, y se espera que consigan una evaluación positiva de la Xunta para su financiación. Además, incidió, el Instituto de Agroecoloxía e Alimentación constituirá una de las bases del que será un nuevo instituto ibérico de investigación en este ámbito, ya firmado entre el Instituto Politécnico de Bragança y la Universidade de Vigo, con aportaciones económicas de España y Portugal.

Otro de los temas que preocupan en el campus de Ourense es el problema de espacio tras la ampliación de la oferta de titulaciones. Desde 2016 se han ubicado en los edificios ya existentes los grados en Ingeniería Aeroespacial, Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, por lo que urge una ampliación. El rector recordó que está en desarrollo el proyecto del nuevo edificio para la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo y abiertas las negociaciones para conseguir más terreno para construir. “Estamos prantexando ás diferentes institucións o que nós pensamos que sería o mellor desenvolvemento do campus, que sería conectar os dous campus e a ampliación para Intelixencia Artificial. Está todo pedido, somos optimistas pero hai que agardar, entre outras cousas, a que pasen as eleccións municipais”, indicó.

La UVigo ha puesto el foco en el solar de As Lagoas, frente a la residencia universitaria, en el que la Xunta ha adquirido terrenos para construir su sede administrativa. El rector ya ha manifestado su idea de ampliar el campus en este espacio y conectar la parte norte y la sur, separadas por la avenida Otero Pedrayo, con una superficie peatonal.

Entre otros temas abordados en el Consello, en el que también participaron las vicerrectoras de Ourense, Eleva Rivo, y de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, Reigosa avanzó la próxima apertura de la nueva planta piloto agroalimentaria en el edificio del Campus Auga.