La portavoz de Política Social del PSOE en el Parlamento gallego, Marina Ortega, lamenta que “el gobierno gallego no responda a las demandas de las familias con hijos con discapacidad al no aclarar si tendrá gestión directa o no el futuro centro de atención a la personas con discapacidad (CAPD)”. Y remarcó que Ourense es “la única provincia que carece de un centro de titularidad pública de estas características”. La responsable socialista reclamó a la Xunta que “atienda a las familias” y le dé explicaciones ante una situación de “gran dificultad para ellas ante la duda de si tendrán protegidos a sus hijos en el futuro. Las familias precisan saber que cuando no estén, sus hijos y hijas con discapacidad van a estar bien cuidados por la administración”.

También quiso recordar las dudas sobre la gestión del centro, que tanto Feijóo en su momento como la conselleira de Política Social, Fabiola García, nunca aclararon y pide ahora que se ponga luz y se diga cómo será la gestión. Ortega dijo que “siete años de promesas incumplidas de la Xunta”.