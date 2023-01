La gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras convocó ayer al Consello Asesor de Pacientes a una reunión con el objetivo de presentarle las líneas estratégicas de 2023. En el acto participaron Félix Rubial, gerente del del área; Dolores Durán, directora de Recursos Económicos; y Belén Piñeiro, jefa del servicio de atención y humanización. El gerente del área señaló a los pacientes que “o 2023 vai a ser un ano de obras e un ano da alta tecnoloxía que se está incorporando no ámbito diagnóstico e terapéutico e que redundará no beneficio dos nosos pacientes. Por iso desexo agradecervos a vosa implicación durante todo este tempo, xa que é fundamental que administración sanitaria, profesionais e pacientes vaiamos xuntos para seguir avanzando na mellora do sistema sanitario”. En el ámbito de las obras, Dolores Durán avanzó el estado de la ejecución de las infraestructuras como el nuevo edificio de hospitalización y la posterior reforma del Materno-Infantil y de las diferentes actuaciones que se están acometiendo en la actualidad en los tres hospitales.