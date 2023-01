La nieve cubrió las montañas y dejó a casi 600 escolares sin clases

La borrasca que azota Galicia se acompaña de nieve en cotas bajas y la alerta naranja que activó Meteogalicia para la zona de montaña se ha extendido al sur de la provincia. Este miércoles continúa el aviso por acumulaciones de nieve superiores a los 20 centímetros en la parte oriental, mientras que en la parte sur podría subir de los 5 centímetros. En la comarca de Valdeorras y el noroeste de la provincia también se prevén nevadas, con la previsión de superar los 2 centímetros de espesor. La cota de nieve irá subiendo progresivamente desde los 400 metros a los 800, y el jueves remitirá, aunque todavía se podrían producir en la zona de montaña, en cotas por encima de los mil metros.

Desde Meteogalicia alertaron de que el temporal continuaría con fuerza esta madrugada en cotas alrededor de los 400 metros, por lo que se espera un amanecer blanco en la provincia. Las temperaturas mínimas bajarán hoy en Ourense a los 2º y las máximas estarán en 9º.

Por este motivo, la Consellería de Educación acordó ayer mantener la suspensión del transporte escolar en las zonas afectadas por este aviso de situación meteorológica adversa, por lo que no funcionará en los concellos de la montaña ni en el sur de la provincia.

Este martes, el temporal de nieve no provocó complicaciones de tráfico, pero dejó a 584 escolares sin clases, principalmente por los problemas de transporte. Un total de 15 centros educativos se vieron afectados por este hecho. Se trata del CEIP Manuel Bermúdez Couso y el IES Xermán Ancochea Quevedo, de A Pobra de Trives; el CPI Laureano Prieto, de A Gudiña; el CEIP Eduardo Avila Bustillo, de A Veiga; el CPI Tomás Terrón Mendaño, de Carballeda de Valdeorras; el CPI Castro Caldelas, de la localidad del mismo nombre; el CEIP y el IES San Mamede, de Maceda; el CEIP de Manzaneda; el CEIP Augusto Assía, de A Mezquita; el CEIP do Bolo; el CEIP das Vendas da Barreira, de Riós; el CEIP de Bibei y el IES Carlos Casares, enViana do Bolo, y el CEIP de Vilariño de Conso.